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Питерец.ру » Культура » Выставка «13» от Академии бессмертных

Выставка «13» от Академии бессмертных

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Что есть высшее искусство?! Ответ на этот философский вопрос ищите на выставке «13»

Что есть высшее искусство?! Ответ на этот философский вопрос ищите на выставке «13» от Академии бессмертных,
которая начнёт работу 3 февраля в музее АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/.
Санкт-Петербургская Академия современного искусства бессмертных посвящает эту выставку московской творческой группе «13» (1927 -  1932), у которой близится юбилей - 100 лет с момента создания. Так что данной экспозицией художники отмечают важную веху в истории отечественного искусства, и она обречена стать знаменательным событием российского культурного ландшафта.
К концу 20-х годов прошлого столетия новый реализм в СССР разделился на официальный соцреализм и реализм действительно новый, свободный. Факт существования последнего замалчивался долгие годы, хотя здесь, бесспорно, были достижения мирового масштаба.
Одно из них – московское объединение «13», названное так по числу участников, преимущественно художников-графиков.
Творческий принцип сообщества гласил: «передать живое впечатление от натуры в форме наброска, который рассматривается как цельное и завершенное произведение искусства». Потому, например, однажды был забракован «набросок» с фигурой, пририсованной позже в мастерской.
Открывающаяся выставка Академии бессмертных призвана напомнить о новаторской идее группы «13», злободневной в решении противоречивой проблемы: что есть высшее искусство, эскиз Санкт-Петербургская Академия современного искусства бессмертных /С.П.А.С.И./ - объединение художников, основанное в 1994 году.
Академия ставит своей целью «развитие и поддержку новых направлений в современном искусстве и стремится к тому, чтобы «петербургская школа» заняла подобающее ей место в контексте мирового искусства. Основанием для создания стала необходимость актуализации культурного своеобразия Санкт-Петербурга в XX века».
Академия объединяет постоянных членов (академиков), число которых, в соответствии с уставом, не должно (по примеру Французской Академии) превышать 40 Имеет почётных и Выставка работ Академии бессмертных «13» продлится до 4 апреля; вернисаж состоится 10
Как и на все выставки музея, вход свободный.

Источник: АРТМУЗА
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