Выставка «13» от Академии бессмертных

Что есть высшее искусство?! Ответ на этот философский вопрос ищите на выставке «13» от Академии бессмертных,

которая начнёт работу 3 февраля в музее АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/.

Санкт-Петербургская Академия современного искусства бессмертных посвящает эту выставку московской творческой группе «13» (1927 - 1932), у которой близится юбилей - 100 лет с момента создания. Так что данной экспозицией художники отмечают важную веху в истории отечественного искусства, и она обречена стать знаменательным событием российского культурного ландшафта.

К концу 20-х годов прошлого столетия новый реализм в СССР разделился на официальный соцреализм и реализм действительно новый, свободный. Факт существования последнего замалчивался долгие годы, хотя здесь, бесспорно, были достижения мирового масштаба.

Одно из них – московское объединение «13», названное так по числу участников, преимущественно художников-графиков.

Творческий принцип сообщества гласил: «передать живое впечатление от натуры в форме наброска, который рассматривается как цельное и завершенное произведение искусства». Потому, например, однажды был забракован «набросок» с фигурой, пририсованной позже в мастерской.

Открывающаяся выставка Академии бессмертных призвана напомнить о новаторской идее группы «13», злободневной в решении противоречивой проблемы: что есть высшее искусство, эскиз Санкт-Петербургская Академия современного искусства бессмертных /С.П.А.С.И./ - объединение художников, основанное в 1994 году.

Академия ставит своей целью «развитие и поддержку новых направлений в современном искусстве и стремится к тому, чтобы «петербургская школа» заняла подобающее ей место в контексте мирового искусства. Основанием для создания стала необходимость актуализации культурного своеобразия Санкт-Петербурга в XX века».

Академия объединяет постоянных членов (академиков), число которых, в соответствии с уставом, не должно (по примеру Французской Академии) превышать 40 Имеет почётных и Выставка работ Академии бессмертных «13» продлится до 4 апреля; вернисаж состоится 10

Как и на все выставки музея, вход свободный.