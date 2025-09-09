На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!

С огромной теплотой и трепетом сообщаем: 20 и 21 октября 2025 года, в зале БКЗ «Октябрьский», в честь юбилея любимого народного артиста России, Алексея Рыбникова, состоится долгожданная премьера симфонической интерпретации его бессмертной рок-оперы «Юнона и Авось». Сердца наши замирают в предвкушении этого исторического момента!

В главных ролях – блистательные Сергей Перегудов, Сергей Мардарь, Антон Авдеев, несравненная Екатерина Лепилина и другие талантливые артисты.

Именно в таком величественном звучании, в сопровождении симфонического оркестра, Алексей Рыбников всегда мечтал представить своё творение миру! Более 140 артистов вложат душу в эту грандиозную постановку: Большой симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова под чутким руководством Алексея Васильева, Концертный хор консерватории, рок-группа и потрясающий звездный состав исполнителей, включая Владимира Маликова и Михаила Круглова.

Уникальные 3D-видеодекорации не просто перенесут нас в прошлое, а позволят прочувствовать трагедию и величие любви Резанова и Кончиты, стать свидетелями их первой встречи! Мы окажемся у стен Адмиралтейства, вместе с героями встанем у штурвалов «Юноны» и «Авось», посетим испанскую крепость в Сан-Франциско. Сама история любви, ее трагизм и героизм, это отражение нашей великой истории, нашей веры и жертвенности.

Воплощение этого проекта – дань уважения гению Алексея Рыбникова от Фонда «Общество возрождения художественной Руси». "Юнона и Авось" - это предвестие Дня народного единства, символ веры, патриотизма и бессмертной любви, что горит в наших сердцах!

Начало в 19.00.