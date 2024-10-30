Грандиозный праздничной концерт консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова состоится в Историческом парке

1 ноября 2024 года в 18:00 в музейно-выставочном центре "Россия — Моя история" состоится концерт оркестра баянистов и аккордеонистов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель и дирижёр — И. Миняков.

В программе оркестра прозвучат как известные, так и редко звучащие сочинения классиков русской музыки: М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки, С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Дополнит картину музыкального ландшафта нашей страны музыка современных авторов: С. Губайдулиной, В. Бибергана, А. Цыганкова.

Монолитное, мощное и колоритное звучание оркестра баянов и аккордеонов, вкупе с сольными тембрами домры и фортепиано, позволит особым образом раскрыться исполняемым произведениям и не оставит даже взыскательного слушателя равнодушным.

Вход свободный!