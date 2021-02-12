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Питерец.ру » Культура » В Историческом парке "Россия - моя история" состоится бесплатный концерт баянистов и аккордеонистов

В Историческом парке "Россия - моя история" состоится бесплатный концерт баянистов и аккордеонистов

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42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится концерт Оркестра баянистов и аккордеонистов

18 февраля в 18:00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится концерт Оркестра баянистов и аккордеонистов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

Оркестр был создан в 2008 году. Коллектив в полной мере можно назвать оркестром солистов, так как большинство студентов, играющих в нем, являются неоднократными победителями престижных международных конкурсов, молодыми звездами отечественного исполнительства на баяне и аккордеоне. 

Несмотря на широкое распространение оркестров подобных составов во всем мире, в нашей стране их нельзя назвать частыми гостями на концертных площадках. Исправить такое положение, предложить слушателю новый взгляд на невероятные технические и выразительные возможности баяна и аккордеона – в этом заключается художественная миссия оркестра Санкт-Петербургской консерватории.

В репертуаре оркестра сочинения отечественных и зарубежных композиторов, переложения классической и современной музыки, а также оригинальные произведения, написанные специально для коллектива.

В 2019 году оркестр баянистов и аккордеонистов Санкт-Петербургской консерватории стал обладателем первой премии Международного конкурса «Петропавловские ассамблеи». В том же году с большим успехом прошли гастроли оркестра в Латвии, а также состоялся дебют коллектива на сцене Мариинского театра.

С 2018 года художественным руководителем и дирижером оркестра баянистов и аккордеонистов Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова является доцент СПбГК, лауреат международных конкурсов Артем Нижник.

В своей новой программе коллектив представит произведения И. Стравинского, А. Пьяццоллы, В. Зубицкого, Р. Гальяно, Ф. Анжелиса и др.

Отдельные номера будут исполнены в сопровождении гуслей и виолончели.

Вход свободный.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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