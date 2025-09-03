В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»

Фестиваль «Остров мечтателей», прошедший с 23 по 31 августа в музейно-историческом парке «Остров фортов» под эгидой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, стал ярким событием лета. Девять дней непрерывного веселья, творчества и активного отдыха запомнились посетителям разнообразием предложенных развлечений.

Фестиваль открылся 23 августа с грандиозного концерта на главной сцене. Звуки классической музыки, исполненной в неожиданной интерпретации оркестром «Симфонические творцы», смешивались с энергичными выступлениями акапелла-группы Supermotiv. Зрители были очарованы виртуозностью циркового шоу-проекта FantAcity, и погрузились в сказочную атмосферу театра чудес MIRACLES, поставившего неординарное, с лёгким налетом безумия, шоу в стиле «Алисы в Стране чудес». Завершала музыкальную программу популярная кавер-группа «Рви Баян», зарядив публику энергией и позитивом. Кульминацией первого дня стало выступление Натальи Быстровой, известной актрисы, певицы и звезды российских мюзиклов, исполнительницы главной роли в легендарном «Mamma Mia!». Её выступление стало настоящим подарком для всех поклонников мюзиклов и просто ценителей прекрасного голоса.

Выходные дни – 23, 24, 30 и 31 августа – были насыщены дополнительными мероприятиями. Задорные аниматоры с яркими костюмами и зажигательными конкурсами не давали скучать ни детям, ни взрослым. Весёлые викторины и розыгрыши призов создавали атмосферу радости и азарта. Дети с восторгом наблюдали за захватывающим мыльным шоу, где воздушные пузыри самых невероятных форм и размеров взлетали к небу, а также за шерстяным шоу, демонстрирующим удивительные возможности этого материала.

Для тех, кто желал освоить новые танцевальные навыки, были организованы мастер-классы по зумбе, бачате, сальсе, Just Dance и русским народным танцам. Профессиональные инструкторы делились секретами танцевального мастерства, помогая участникам раскрыть свой потенциал и получить удовольствие от движения.

Творческие мастер-классы стали ещё одним популярным направлением фестиваля. Почти четыре тысячи участников создали завораживающие фигурки в технике оригами, уникальные поделки из природных материалов, а также раскрасили около четырёх тысяч открыток, галек и деревянных заготовок в морской тематике, вдохновляясь атмосферой «Острова фортов». Огромный успех имел мастер-класс по робототехнике и виртуальной реальности (VR). Более пятисот детей с увлечением конструировали и программировали простых роботов, а затем окунулись в глубины морского мира, используя технологии виртуальной реальности. Это стало невероятным приключением, сочетающим в себе науку, творчество и фантазию.

Спортивные мероприятия фестиваля привлекли около пятисот участников разных возрастов. Опытные тренеры проводили мастер-классы по мини-футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, футбольному фристайлу, йоге, силовым тренировкам и гонкам с препятствиями. Семейная эстафета стала ярким символом единения и совместного достижения цели. Любители интеллектуальных игр могли померяться силами в шашках, шахматах, го и домино.

Две огромные стены-раскраски превратились в настоящие художественные полотна, расписанные яркими красками посетителями фестиваля. Вечерами гости смогли расслабиться и погрузиться в атмосферу кинотеатра под открытым небом. В уютном шатёрке с мягкими пуфиками демонстрировались любимые детские фильмы: «Развлечебу», «Три толстяка», «Старик Хоттабыч» и «Два капитана».

По будням и в день открытия проходили иммерсивные экскурсии «Великие мечты». Ожившие адмиралы и первооткрыватели рассказывали о своих жизненных путях, мечтах и достижениях, вовлекая посетителей в увлекательное историческое путешествие. Экскурсоводами выступали яркие персонажи фестиваля: Добрый дядюшка Боцман, Лунная ткачиха, Инженер Облаков и Капитан Мечты. Это было не просто рассказывание истории, а настоящее приключение, погружение в атмосферу времени. Примерно тысяча человек приняла участие в этих необычных экскурсиях.

Более 1500 человек прошли испытания квеста «7 шагов к мечте». Участникам предстояло преодолеть семь увлекательных станций: попробовать себя в стрельбе из лука, показать навыки плавания с спасательным кругом, освоить семафорную азбуку, завязать морские узлы и выполнить другие задания. В финале их ждали памятные сувениры и возможность оставить свои желания в «Маяке мечтателей».

Фестиваль «Остров мечтателей» предоставил уникальную возможность провести время интересно и с пользой для всей семьи, сочетая развлекательную программу с развитием творческих и спортивных навыков, погружением в историю и современные технологии. Организаторы создали неповторимую атмосферу праздника, оставив яркие воспоминания у тысяч посетителей всех возрастов.