В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»

В Санкт-Петербурге, в здании Законодательного Собрания, прошло торжественное открытие экспозиции, на которой представлены работы победителей четвёртого тура всероссийского творческого состязания юных художников «Жизнь, делённая на граммы». Выставка приурочена к 80-летнему юбилею победы СССР в Великой Отечественной войне. Среди гостей церемонии присутствовали депутат городского парламента Александр Ржаненков, руководитель фонда «Истфакт» Семён Федоренко, а также лауреаты конкурса и их педагоги.

Александр Ржаненков выступил перед собравшимися и зачитал обращение спикера ЗакСа Санкт-Петербурга Александра Бельского:

«В год 80-летия разгрома нацизма юные дарования через своё творчество отразили события военных лет, подвиги и лишения, выпавшие на долю их прадедов. Память о тех суровых временах служит крепкой нитью, связывающей разные поколения россиян. Наша обязанность — донести до потомков эту правду, которая составляет основу нравственного наследия страны».

Конкурс детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы» был учреждён в 2021 году по инициативе главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В текущем этапе участвовало порядка 200 тысяч работ, из которых жюри выбрало 80 лучших — в честь 80-летия Победы.

В рамках мероприятия были отмечены заслуги заведующей Сосновоборским музеем современного искусства Анастасии Коноваловой, преподавателя Гатчинской детской художественной школы Дарьи Рубцовой, студентки СПбГУПТД Елены Голосовской, а также учащихся школ №99 и №403 Сергея Александрова и Алексея Алексеева. Победители и их наставники получили дипломы и благодарности от Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.