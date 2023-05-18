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Питерец.ру » Культура » Выставка детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы»

Выставка детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка детского рисунка, посвящённая 80-летию прорыва блокады Ленинграда

В Мариинском дворце открылась выставка детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы», посвящённая 80-летию прорыва блокады Ленинграда. В мероприятии участвовали депутаты Павел Крупник и Марина Шишкина, заместитель председателя архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина Гарькуша, куратор проекта Семён Федосенко, юные художники, их родители и педагоги-наставники.

В конкурсе приняли участие 45 500 детей в возрасте от 6 до 18 лет из 61 региона Российской Федерации, в том числе около 5500 детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В финал вышло 40 работ, из них семь было написано петербуржцами, две — жителями соседнего региона. Рисунки финалистов, выполненные в разных техниках, представлены на временной выставке в здании Законодательного Собрания. 13-летняя петербурженка Арина Кулаженкова, передала в дар петербургскому парламенту свою работу «Новогодний концерт в блокадном госпитале».

— Уважаемые ребята, я посмотрел все ваши работы и изумился недетской строгостью и глубиной ваших рисунков. Поэтому встреча с вами для меня очень волнительна. Я искренне рад, что родители и педагоги воспитали в вас чувство сопричастности к великим и грозным событиям блокадных дней. Помогли вам узнать больше о судьбе Ленинграда, его жителей и защитников в годы Великой Отечественной войны. Уверен, такие конкурсы станут большим вкладом в сохранение нашей национальной памяти и в защиту от попыток исказить нашу историю, — сказал Павел Крупник.

Обращаясь к юным талантам, Марина Шишкина поблагодарила детей за эмпатию, сочувствие и проникновенность их творчества. Куратор Всероссийского конкурса детского рисунка Семён Федосеенко отметил, что в этом году количество участников проекта увеличилось в 100 раз. Он был награждён за высокий профессионализм, активную просветительскую деятельность и большой личный вклад в патриотическое воспитание молодёжи благодарностью Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Источник: ЗАКС
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