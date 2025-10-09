В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»

Сегодня утром, 9 октября около 09 часов 35 минут на 108-м километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области 75-летний водитель автомобиля «ВАЗ», проезжая нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге, не предоставил преимущество транспортному средству «Ситрак», которым управлял 24-летний мужчина, следовавшему по главной дороге в сторону города Мурманск, и столкнулся с ним.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «ВАЗ», 75-летняя женщина, получила тяжелые травмы, повлекшие ее смерть на месте аварии.

Полиция осуществляет проверку обстоятельств случившегося инцидента.