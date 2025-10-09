ента новостей

15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
15:44
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
15:36
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
15:29
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
15:24
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
15:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»

В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Волховского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на 108 км автодороги «Кола»

Сегодня утром, 9 октября около 09 часов 35 минут на 108-м километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области 75-летний водитель автомобиля «ВАЗ», проезжая нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге, не предоставил преимущество транспортному средству «Ситрак», которым управлял 24-летний мужчина, следовавшему по главной дороге в сторону города Мурманск, и столкнулся с ним.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «ВАЗ», 75-летняя женщина, получила тяжелые травмы, повлекшие ее смерть на месте аварии.

Полиция осуществляет проверку обстоятельств случившегося инцидента.

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-07-2025, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
27-06-2025, 11:45
На трассе «Кола» в ДТП погибли два человека
12-06-2019, 12:58
В Ленобласти в ДТП погибла женщина
25-09-2018, 12:38
В Ленобласти на трассе «Кола» произошло ДТП
30-06-2025, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека
1-12-2023, 20:20
В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
Сегодня, 12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
7-10-2025, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
7-10-2025, 11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
Наверх