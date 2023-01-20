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Питерец.ру » Культура » Дом купца Хана Борхова на Васильевском острове признан региональным памятником

Дом купца Хана Борхова на Васильевском острове признан региональным памятником

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Дом купца Хана Борхова на Васильевском острове признан региональным памятником

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Х.Г. Борхова» (19-я линия В.О., д. 14/54, лит. А) включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Большой проспект (Большая перспектива) исторически складывался как главная магистраль Васильевского острова. В 1730-х годах основная жилая и общественная застройка сосредоточилась в восточной части. К 1738 году были застроены, в том числе, кварталы вдоль побережья Большой Невы от 1-й до 25-й линии.

В XVIII –XIX веках рассматриваемый участок на 19-й линии Васильевского острова сменил нескольких владельцев. К 1911 году его приобрёл купец, владелец строительной конторы и асфальтово-железобетонного завода Фома Григорьевич (Хан Гилькович) Борхов.

В 1911 году Городская управа постановила постройку каменного шестиэтажного с мансардой лицевого дома, каменных одноэтажных служб во дворе для сараев, конюшен и ледника, а также прокладку сточной трубы. Проект дома со всеми дворовыми постройками выполнил архитектор-художник, издатель журнала «Домовладелец» Александр Фёдорович Барановский. Строительство велось с 1911 по 1912 годы.

Декоративная насыщенность кирпичной кладки, штукатурной отделки, гранитной облицовки, применение глазурованного пояса зелёного цвета во фризе являются отличительными характеристиками архитектурного стиля А.Ф. Барановского. Главным объёмным акцентом являются высокие гранёные эркеры, которые подчеркивают вертикальные оси лицевых фасадов дома. Особое значение для облика дома Х.Г. Борхова, расположенного на углу квартала, имеет высокий гранёный угловой эркер, завершённый башней и куполом. Дополнительно силуэт дома оживляют фигурные аттики. Все эти решения архитектора сохранились до настоящего времени.

Кроме того, А.Ф. Барановский в доме Х.Г. Борхова применил метод совмещения парадных и чёрных лестниц. Эта историческая конструктивная особенность также дошла до наших дней.

С 1913 по 1916 годы в части дома по 19-й линии в уровне первого этажа располагался кинематограф С. Егорова.

В интерьере сохранились исторические покрытия полов, ограждения лестниц, дверные и оконные заполнения, включая оригинальное витражное остекление дверных проёмов и лестничных клеток, печное оборудование.

С 1912 года в доме проживали известные в тот период деятели культуры и науки, в том числе, историк и палеограф Владимир Николаевич Бенешевич.

Дворовые каменные постройки утрачены к 1916 году.

В настоящее время здание сохраняет жилую функцию.

***

Использованы материалы государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Х.Г. Борхова» (государственный эксперт – Филипович М.И.), выполненной по заказу подведомственного КГИОП СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

Источник: Администрация Петербурга
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