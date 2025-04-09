Выставка под названием «Нацизм. Свидетельства» будет проходить в историческом Мариинском дворце с 9 по 14 апреля 2025 года. Это мероприятие организовано Военно-медицинским музеем Министерства обороны Российской Федерации в сотрудничестве с депутатами Муниципального округа Семёновский и при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Данная выставка имеет большое значение для сохранения исторической памяти о трагических событиях, связанных с нацизмом и его последствиями.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, поделился своими размышлениями о важности этой выставки. Он отметил, что у него есть возможность общаться с узниками концлагерей, которые пережили невыносимые страдания в детском возрасте. Эти люди не могут в полной мере передать словами тот ужас, который они испытали, и именно поэтому мы должны продолжать работать над сохранением исторической памяти. Бельский подчеркнул, что важно говорить об этих событиях с будущими поколениями, чтобы не дать людям забыть о тех ужасах или попытаться переосмыслить их, утверждая, что альтернативы не существовало. Он добавил, что нет ничего более ужасного на свете, чем концентрационные лагеря, которые действовали как в Советском Союзе, так и на оккупированных немцами территориях.

Экспонаты выставки посвящены преступлениям, совершённым нацистами. Создатели выставки опирались на материалы, собранные в ходе Нюрнбергского процесса, а также на данные комиссий, которые занимались расследованием злодеяний фашизма в концентрационных лагерях на территории Советского Союза и в других европейских странах. Важной частью выставки являются копии предметов из коллекции Военно-медицинского музея, которые были изготовлены творческой мастерской «eL Fert». Эти предметы помогают глубже понять и осознать масштабы трагедии, произошедшей в те страшные времена.

Следует отметить, что фонды музея, посвящённые преступлениям нацизма, начали формироваться ещё в годы Великой Отечественной войны. Они были основаны на предметах, которые были собраны из концентрационных лагерей, освобождённых Красной армией. Это подчеркивает важность сохранения исторической памяти и документирования тех ужасов, которые произошли в прошлом.

Александр Бельский выразил искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в создании этой выставки. Он отметил, что без поддержки Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также без значительного вклада депутатов округа Семёновский и специалистов творческой мастерской выставка не могла бы состояться. Это мероприятие служит важным напоминанием о том, что историческая память должна быть сохранена и передана следующим поколениям, чтобы они могли осознать и понять ужасы, с которыми столкнулись их предки. Выставка «Нацизм. Свидетельства» станет не только образовательным проектом, но и важным шагом к осмыслению прошлого, позволяющим нам извлечь уроки из истории и предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.