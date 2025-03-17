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Питерец.ру » Культура » «Александр Вахрамеев: Учитель, художник, летописец эпохи»

«Александр Вахрамеев: Учитель, художник, летописец эпохи»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Проект посвящен творческому наследию одного из самых ярких художников первой половины ХХ века

20 марта в 16:00 в Галерее «Общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) стартует выставочный проект, посвященный творческому наследию одного из самых ярких художников первой половины ХХ века Александра Вахрамеева. Ученик Ильи Репина, Вахрамеев сумел запечатлеть историческую панораму жизни Санкт-Петербурга-Петрограда до и после революционной поры, развивая лучшие традиции русской реалистической школы живописи.

«Обращение к творчеству Александра Вахрамеева неслучайно. Его имя тесным образом связано с деятельностью Императорского общества поощрения художеств, цели и задачи которого для нас являются основополагающими, – отмечает директор Галереи и Фонда «Общество поощрения художеств» Людмила Ермолина. – Художественная и преподавательская деятельность Вахрамеева была по достоинству оценена современниками, его произведения часто экспонировались и неизменно получали массу восторженных отзывов. К сожалению, со временем вклад Вахрамеева в историю изобразительного искусства забылся. Как значимый художник, Вахрамеев был заново открыт лишь в последние десятилетия. Наша выставка – еще один шаг к систематизации и осмыслению его творчества».

Экспозиция включает более 30 живописных и графических работ Александра Вахрамеева.

Уникальная коллекция принадлежала семье художника, но была выкуплена частным коллекционером и находилась в другом городе. В Петербурге коллекция демонстрируется впервые за долгое время. Произведения редко оказываются в публичном поле и станут важной основой для дальнейшего исследования пути художника.

Первоначально Вахрамеев оказался в рисовальной школе княгини М.К. Тенишевой, где учился у И.Е. Репина. Позже Александр Иванович окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. В 1912 году Рерих, как директор Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств, пригласил художника на должность преподавателя. В числе коллег Вахрамеева были такие признанные мэтры отечественного искусства, как И.Я. Билибин, А.В. Щусев и И.Н. Крамской. В  послереволюционные годы художник стал профессором Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН).

Известно, что в молодые годы Александр Вахрамеев работал как репортер в нескольких Санкт-Петербургских газетах и журналах. Журналистский опыт во многом повлиял на его подход в искусстве. «Хроникерская зоркость», умение наблюдать за деталями и видеть события с разных сторон позволили ему стать настоящим летописцем эпохи. В своих работах ему удивительным образом удалось передать атмосферу петербургских улиц революционного времени, во всех ее многообразных и противоречивых проявлениях. По многим произведениям художника можно в буквальном смысле изучать историю.

Но это лишь одна из граней таланта художника. Вахрамеев создал целую галерею женских и детских портретов, стал автором многочисленных лирических пейзажей и жанровых сцен. Вдумчивый и тонкий психолог, в своих работах он старался запечатлеть не только внешнюю красоту и гармонию изображаемого образа, но и его глубокое внутреннее содержание. За что бы он не брался, его всегда интересовала «суть явления, а не его обманчивая наружность».

Произведения, составившие основу выставки, охватывают временной отрезок от начала XX века вплоть до 1930-ых гг. Они позволяют проследить эволюцию не только творчества, но и самой личности художника.

Выставка продлится до 10 апреля 2025 года.

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