«Страшная сила». Красота советской карикатуры в работах «Боевого карандаша»

20 марта в 16:00 в Галерее «Общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) откроется выставка, знакомящая с деятельностью «Боевого карандаша» – творческого объединения ленинградских художников, выпускавших агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков в середине XX века. Проект приурочен к значимой юбилейной дате: с момента появления уникального творческого объединения прошло 85 лет.

«Боевой карандаш» появился в декабре 1939 года, во время Советско-финляндской войны. У его истоков стояли такие художники как И.С. Астапов, В.А. Гальба, В.И. Курдов, Н.Е. Муратов. Тогда же сложился узнаваемый логотип «Боевого карандаша», воплотивший знаменитые стихотворные строки Владимира Маяковского: «Я хочу, чтобы к штыку прировняли перо!». Весной 1940 года выпуск плакатов был прекращен. Следующий этап деятельности художественного объединения связан с Великой Отечественной войной. В это время плакатная графика стала одним из самых массовых видов изобразительного искусства. Лучшие из плакатов увеличивались до больших агитационных панно и устанавливались на улицах блокадного Ленинграда. После Победы деятельность «Боевого карандаша» вновь была прекращена. В 1956 году состоялось третье, и последнее, рождение «Боевого карандаша». Наряду с художниками-фронтовиками в объединение пришли и молодые мастера, которые поддерживали и развивали традиции творческого союза.

Окончательно «Боевой карандаш» прекратил свое существование в 1990 году.

Выставка знакомит с одним из самых ярких и плодотворных периодов в деятельности «Боевого карандаша». Экспозиция включает свыше 50 оригинальных плакатов, выполненных в 1960-70-ые гг. Тематика плакатов отличается большим разнообразием. Это и «внутренняя сатира», направленная на борьбу с такими негативными социальными явлениями, как пьянство, бюрократия, халтура, очковтирательство, и так называемая международная сатира, выступающая против агрессивной империалистической политики НАТО. Плакаты происходят из обширной художественной коллекции Фонда «Общество поощрения художеств», многие из них демонстрируются впервые. Часть плакатов из семейного архива предоставила Анастасия Нелюбина – дочь одного из участников «Боевого карандаша» Фёдора Нелюбина.

В частности, на выставке появятся работы известного живописца и графика Дмитрия Обозненко. Еще будучи студентом, он начал сотрудничать с творческим объединением ленинградских художников «Боевой карандаш», высмеивающих быт и нравы современного

общества. Обозненко заслуженно называют мастером советской карикатуры, он создавал яркие и в то же время обобщенные образы и типажи своего времени. В 1980-е мастер стал руководителем «Боевого карандаша».

Не менее интересно и значимо творческое наследие еще одного яркого представителя «Боевого карандаша» – Фёдора Нелюбина. Художник посвятил «Боевому карандашу» более тридцати лет. Произведения Нелюбина многократно отмечались дипломами, премиями и наградами на художественных выставках Советского Союза и за его пределами. Экспозиция включает и работы Леонида Каминского – постоянного автора журнала «Весёлые картинки», одного из создателей и главного художника журналов «Баламут» и «Автобус». Основное направление в его творчестве – юмористические произведения для детей.

Также на выставке представлены произведения Владимира Меньшикова, Жозефа Ефимовского, Бориса Семенова, Юрия Трунева, Валерия Завьялова, Виктора Желобинского, Виктора Травина, Матвея Мазрухо и других участников «Боевого карандаша».

«Многие из этих плакатов прошлого века актуальны и сегодня, – отмечает директор Галереи и Фонда «Императорское общество поощрения художеств» Людмила Ермолина. – В шутливой форме они демонстрируют общественные явления, которые никогда не теряют свою значимость – бытовые сложности, вредные привычки, рабочие неурядицы. А плакаты, затрагивающие темы гонки вооружений, курса валют и других политических событий, идеально вписываются в современные реалии».

Выставка продлится до 10 апреля 2025 года.