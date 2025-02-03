В Петербурге стартует выставочный проект «Наследники ленинградской школы живописи. Свежим взглядом»

6 февраля 2025 г. в 17:00 в Галерее «Общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) стартует выставочный проект «Наследники ленинградской школы живописи. Свежим взглядом», представляющий искусство сразу трех современных авторов – Анны Корнильевой, Веры Егошиной и Ильи Овсянникова. Такие разные и такие похожие, все они бережно хранят художественное наследие своих учителей. Ищут новый художественный язык и новую выразительность с глубоким уважением к опыту своих предшественников.

Ленинградская школа живописи – особое явление в отечественной культуре. Традиционно она ассоциируется с творчеством ленинградских художников, работавших в 30-80-х годах XX века. Заложенные ими традиции продолжают жить и в новом поколении художников.

Что объединяет героев нынешней выставки? В первую очередь общий образовательный бэкграунд. Все они – выпускники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. В студенчестве будущие художники много общались, вместе ездили на этюды. Результатом того плодотворного времени стало создание художественной группы «Зеленая собака». Её участниками стали студенты и выпускники Академии Штиглица. Одним из основателей группы выступил Илья Овсянников. Как когда-то участники группы «Одиннадцать», художники договорились, объединились и создали несколько интересных выставок. Со временем группа распалась, каждый пошел своим творческим путем. Но дружеские отношения сохранились по сей день. Художники хорошо знают творчество и возможности друг друга.

Идея реализовать совместный проект родилась случайно, в 2024 году на ретроспективной выставке Народного художника РФ Бориса Шаманова. На протяжении многих лет он возглавлял кафедру общей живописи в Академии Штиглица. Его талант преподавателя помог найти точки опоры для многих начинающих художников. Когда-то он сам экспонировался со своими студентами, а выставку предложил назвать просто «Мы любим живопись!». Эта установка так и осталась определяющей для художников.

Выставка в галерее «Общество поощрения художеств» развивает тему «учителя и ученики». Для Анны Корнильевой, как и для Веры Егошиной, эта связь имеет глубоко личное значение. Обе художницы представляют целые творческие династии. Анна Корнильева – внучка Бориса Шаманова. Вера Егошина родилась в семье известных ленинградских живописцев, представителей группы «Одиннадцать» Германа Егошина и Валентины Рахиной. С самого детства они были погружены в особую творческую атмосферу, в буквальном смысле напитывались живописно-пластическими формами через окружающие их художественные произведения. Илья Овсянников получил эту прививку искусством уже в студенческие годы, став одним из самых активных и талантливых учеников Бориса Шаманова. Сейчас Анна Корнильева, Вера Егошина и Илья Овсянников – успешные и самодостаточные авторы нового поколения. Их искусство – свежий взгляд на традиции ленинградской школы живописи.

Как говорят сами художники, на выставке они демонстрируют «свои работы», как проявление художественной индивидуальности, как результат синергии преемственности и инноваций. Экспозиция включает свыше 80 картин: натюрморты, пейзажи, портреты, анималистика. Произведения разных лет позволяют увидеть, с чего авторы начинали и динамику их творческого развития.

Живописный реализм Анны Корнильевой предстает в излюбленном мотиве букета цветов, становясь основой для художественной интерпретации и очередного цветового аккорда. Позитивное искусство Веры Егошиной – это образы весеннего Петербурга, наполненного ароматом цветущей сирени, и яркий колорит стран юго-восточной Азии; и уютные домашние зарисовки, наполненные какой-то идиллической радостью и умиротворением.

Илья Овсянников покажет ретроспективу своих натюрмортов раннего периода, именно с них начались его творческие поиски и эксперименты. Яркие сочетания, отзвуки фовизма и любовь к творчеству Матисса – вот его отправная точка в искусстве. Сейчас фирменным стилем художника являются лаконичные монохромные пейзажи, ранние работы Овсянникова выставляются редко.

Выставка продлится до 28 февраля 2025 года