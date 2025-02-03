ента новостей

23:01
СМИ сообщают, что в авиакатастрофе в США погибли 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, среди них – Евгения Шишкова и Вадим Наумов
19:39
СКА сразится с «Ак Барсом» 4 февраля после трудной победы в овертайме над московским «Динамо» со счётом 4:3
17:12
В Петербурге стартует выставочный проект «Наследники ленинградской школы живописи. Свежим взглядом»
16:59
В Петербурге вручили орден Александра Невского 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны
15:20
В Италии заблокировали чат-бот DeepSeek
12:18
В Пушкине посетитель магазина вместо оплаты размахивал пистолетом
11:55
В поселке Кузнечное обстреляли автобус из пневматического оружия
11:44
На проспекте Художников пьяный мужчина напал на женщину-фельдшера
11:28
В деревне Куйвози в ДТП пострадали двое детей
10:56
Заброшенные дачи в СПб могут изъять
10:56
На трассе «Нарва» в ДТП автобуса со снегоуборочной техникой погибли два человека
10:40
В Ленобласти в лобовом ДТП грузовика с автобусом пострадали три человека
10:32
Цены на жилье в СПб в 1,5 раза выше, чем в Ленобласти
10:14
Отдых и оздоровление детей в Петербурге: стартовал прием заявлений на получение путевок
09:42
Зарплаты курьеров серьезно взлетели
17:50
В Ленобласти «Мазда 6» вылетела с трассы и загорелась. Погибли два человека
13:53
В Петербурге поймали похитительницу двух чихуашек в Кудрово
13:43
На проспекте Маршала Жукова женщина на иномарке сбила 14-летнего мальчика
13:36
На проспекте Ветеранов поймали подозреваемого в налете на  магазин
13:28
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из поселка Перово
12:35
Пожарной службе 90 лет!
10:21
Беглов поздравил патриарха
09:35
В Ленобласти благоприятная среда для устраивающихся на работу
09:09
Как в СПб выбирают колледж для детей
11:46
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из поселка Перово
11:31
В Волхове неизвестные ограбили подростка в лесопарке
11:15
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку в деревне Проба
11:06
Бывшую резиденцию консула США сдадут в аренду
11:05
В Петербурге задержали мужчину, напавшего на медиков в доме на Искровском проспекте
10:53
В Красносельском районе 20-летний молодой человек в пьяной ссоре убил своего отца
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге стартует выставочный проект «Наследники ленинградской школы живописи. Свежим взглядом»

В Петербурге стартует выставочный проект «Наследники ленинградской школы живописи. Свежим взглядом»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
oph-art.ru
В Галерее «Общество поощрения художеств» стартует выставочный проект «Наследники ленинградской школы живописи. Свежим взглядом»

6 февраля 2025 г. в 17:00 в Галерее «Общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) стартует выставочный проект «Наследники ленинградской школы живописи. Свежим взглядом», представляющий искусство сразу трех современных авторов – Анны Корнильевой, Веры Егошиной и Ильи Овсянникова. Такие разные и такие похожие, все они бережно хранят художественное наследие своих учителей. Ищут новый художественный язык и новую выразительность с глубоким уважением к опыту своих предшественников.

Ленинградская школа живописи – особое явление в отечественной культуре. Традиционно она ассоциируется с творчеством ленинградских художников, работавших в 30-80-х годах XX века. Заложенные ими традиции продолжают жить и в новом поколении художников.

Что объединяет героев нынешней выставки? В первую очередь общий образовательный бэкграунд. Все они – выпускники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. В студенчестве будущие художники много общались, вместе ездили на этюды. Результатом того плодотворного времени стало создание художественной группы «Зеленая собака». Её участниками стали студенты и выпускники Академии Штиглица. Одним из основателей группы выступил Илья Овсянников. Как когда-то участники группы «Одиннадцать», художники договорились, объединились и создали несколько интересных выставок. Со временем группа распалась, каждый пошел своим творческим путем. Но дружеские отношения сохранились по сей день. Художники хорошо знают творчество и возможности друг друга.

Идея реализовать совместный проект родилась случайно, в  2024 году на ретроспективной выставке Народного художника РФ Бориса Шаманова. На протяжении многих лет он возглавлял кафедру общей живописи в Академии Штиглица. Его талант преподавателя помог найти точки опоры для многих начинающих художников. Когда-то он сам экспонировался со своими студентами, а выставку предложил назвать просто «Мы любим живопись!». Эта установка так и осталась определяющей для художников.

Выставка в галерее «Общество поощрения художеств» развивает тему «учителя и ученики». Для Анны Корнильевой, как и для Веры Егошиной, эта связь имеет глубоко личное значение. Обе художницы представляют целые творческие династии. Анна Корнильева – внучка Бориса Шаманова. Вера Егошина родилась в семье известных ленинградских живописцев, представителей группы «Одиннадцать» Германа Егошина и Валентины Рахиной. С самого детства они были погружены в особую творческую атмосферу, в буквальном смысле напитывались живописно-пластическими формами через окружающие их художественные произведения. Илья Овсянников получил эту прививку искусством уже в студенческие годы, став одним из самых активных и талантливых учеников Бориса Шаманова. Сейчас Анна Корнильева, Вера Егошина и Илья Овсянников – успешные и самодостаточные авторы нового поколения. Их искусство – свежий взгляд на традиции ленинградской школы живописи.

Как говорят сами художники, на выставке они демонстрируют «свои работы», как проявление художественной индивидуальности, как результат синергии преемственности и инноваций. Экспозиция включает свыше 80 картин: натюрморты, пейзажи, портреты, анималистика. Произведения разных лет позволяют увидеть, с чего авторы начинали и динамику их творческого развития.

Живописный реализм Анны Корнильевой предстает в излюбленном мотиве букета цветов,  становясь основой для художественной интерпретации и очередного цветового аккорда.  Позитивное искусство Веры Егошиной – это образы весеннего Петербурга, наполненного ароматом цветущей сирени,  и яркий колорит стран юго-восточной Азии;  и уютные домашние зарисовки, наполненные какой-то идиллической радостью и умиротворением.

Илья Овсянников покажет ретроспективу своих натюрмортов раннего периода, именно с них начались его творческие поиски и эксперименты.  Яркие сочетания, отзвуки фовизма и любовь к творчеству Матисса – вот его отправная точка в искусстве.  Сейчас фирменным стилем художника являются лаконичные монохромные пейзажи, ранние работы Овсянникова выставляются редко.  

Выставка продлится до 28 февраля 2025 года

Источник: Общество поощрения художеств
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-10-2023, 19:21
В Петербурге возобновило деятельность Общество поощрения художеств
30-03-2021, 14:43
Выставка «В ПОТОКЕ СВЕТА»
11-02-2022, 13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
27-12-2023, 13:31
Новогодняя выставка «В гостях у сказки»
9-10-2023, 14:30
В Петербурге возрождают Общество поощрения художеств
22-07-2020, 11:12
Выставка Анатолия Заславского «Избранное»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:28
В деревне Куйвози в ДТП пострадали двое детей
Сегодня, 10:56
На трассе «Нарва» в ДТП автобуса со снегоуборочной техникой погибли два человека
Сегодня, 10:40
В Ленобласти в лобовом ДТП грузовика с автобусом пострадали три человека
1-02-2025, 17:50
В Ленобласти «Мазда 6» вылетела с трассы и загорелась. Погибли два человека
Наверх