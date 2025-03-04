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Питерец.ру » Культура » Выставка Данила Даниловского «Над миром»

Выставка Данила Даниловского «Над миром»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Данила Даниловского

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Данила Даниловского, который, следуя русской живописной традиции, посредством пейзажа стремится рассказать о взаимоотношениях человека с действительностью.

Разговор о выставке Данила Даниловского хочется начать с краткого экскурса в современную живопись. В последние несколько десятилетий ее отличает особое многообразие: это объясняется отсутствием громких имен и ярких лидеров, которые могли бы послужить объектами для подражания. Фигуративная живопись теперь не сосредотачивается на проблемах объективной реальности, а, напротив, акцентирует внимание на субъективном — на психологической интроспекции, причем как художника, так и зрителя. Композиция, кажется, не выстраивается намеренно, подчиняясь законам авторской логики, а формируется стихийно, ориентируясь на случай: картины походят на неудачные фото или стоп-кадры из кинофильма. Что касается техники исполнения, то здесь все чаще можно наблюдать отказ от сложных фактур.

Живопись Даниловского отчасти отражает актуальные тенденции. Художник наносит на холст масло тонкими лессировочными слоями — работает им, будто акварелью, добиваясь появления выразительного света, который словно исходит изнутри. По интенсивности, яркости цветов полученный эффект сопоставим с витражом, а по гладкости фактуры — с цифровым изображением на светящемся экране. Кстати, создание нового произведения автор нередко начинает с создания цифрового эскиза.

Пейзажи Данила — это отражение его любви к Русскому Северу. Здесь появляются и характерные тяжелые, наполненные водой облака, и особенно яркое, животворящее солнце короткого северного лета. Родная природа предстает именно такой, какой ее видит автор. Однако идейно живопись Даниловского все же близка традициям Саврасова или Левитана, которые посредством пейзажа могли рассказать о характере русского человека и его отношениях с действительностью.

Художник отнюдь не испытывает недостатка жизненных впечатлений: он много путешествовал по экзотическим странам, увлекался кино, но «живопись и север не оставляли» его. «Я вернулся к тому, с чего начал, но уже обновленным, подготовленным к самостоятельной работе, полный идей и смыслов. Я пишу картины, потому что только это делает меня цельным, а мою жизнь — наполненной. В моих пейзажах дикая северная природа сурова, первозданна и чиста», — рассказывает автор.

Экспозицию персональной выставки Данила Даниловского в музее Эрарта составляют работы из двух серий, которые художник называет «Тихой» и «Облачной». Первая — это молитвенное предстояние перед природой — абсолютом, в который не может проникнуть человек. Пусть мы и не способны повлиять на происходящее вокруг, но зато нам доступно созерцание этого вечного таинства. Вторая же серия — картины парящих над землей облаков-странников — это квинтэссенция необузданной стихии. В противоположных состояниях природы, в ее безмятежности с одной стороны и неистовстве с другой, художник видит отражение устройства самого мира, единственная постоянность которого, как известно, заключается в его переменчивости.

Работы Даниловского открывают перед зрителем ландшафт внутреннего мира человека, столь же изменчивого и противоречивого, как и само бытие. «Картина для меня — это высказывание о том, о чем ты не можешь молчать, — признается художник. — И если оно искреннее, то обязательно будет созвучно кому-то еще».

Данил Даниловский. Над миром

Даты проведения выставки: 7 марта 2025 — 18 мая 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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