Выставка «В ПОТОКЕ СВЕТА»

Легендарное художественное объединение «Храмовая Стена» — академические внуки и правнуки Петрова-Водкина — готовят масштабную групповую выставку.

Художник и педагог Осип Абрамович Сидлин, родоначальник «Школы Сидлина», обучался у живописца Петрова-Водкина и часто посещал мастерские Малевича и Осмёркина. Осип Абрамович проповедовал монументализм в живописи, что усвоил и концептуализировал ученик его школы Юрий Нашивочников, создавший художественное объединение «Храмовая Стена» (школа-преемник).

Педагогический талант Юрия Нашивочникова позволил развить живопись, как «живое письмо», а не совокупность технических навыков академического рисования. Школа «Храмовая стена» поражает чистотой и естественностью образов, она однозначна стилистически и характерна тонкой многообразной колористикой, узнаваемостью и особенным, скажем так, настроением. Именно разнообразие учителей и учеников школы «Храмовая стена» привело к появлению в арт-кругах такого термина, как «дерево Школы Сидлина». Его, к настоящему моменту, кроной считается студия монументальной живописи «Четвертый этаж», которая была создана в 2012 году учениками Юрия Нашивочникова В. Устинским, Д. Маркулем и В. Гарде.

Музей Артмуза воссоздаст всю картину преемственности, собрав все школы и их представителей в амбициозном проекте «В ПОТОКЕ СВЕТА», объединяющим две галереи Музея и более десяти художников.

Галерея «Ц», 1 Этаж: «Храмовая Стена» Ю.Нашивочников, В.Устинский, Д.Маркуль.

Галерея «Ул. Большая Ремесленная», 4 этаж: Студия монументальной живописи «4й этаж». М. Клеванный, В. Бычек, А. Кирюшкина, В. Гарде, У. Львова.

ПРОЕКТ «В ПОТОКЕ СВЕТА»

Школы «Храмовая Стена» и «4-й этаж»

Вернисаж проекта 9 апреля (пт) в 19-00

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ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА

«Храмовая Стена»

26 марта — 21 апреля 2021 г

Галерея «Ц», 1 эт.

Студия монументальной живописи «4-й этаж»

6 апреля — 3 мая 2021 г

Галерея «Ул. Большая Ремесленная», 4 эт.