Спектакль "Будем жить" представили в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда

26 января 2025 года в Российской государственной детской библиотеке состоялась долгожданная московская премьера спектакля «Будем жить», посвященного одной из самых трагических, но и самых героических страниц истории России – блокаде Ленинграда. Этот спектакль, становящийся всё более значимым культурным событием, представляет собой уникальный авторский проект петербургского коллектива «ХИТрюшки». Его основу составляют не выдуманные сценарии, а подлинные военные истории, бережно собранные и переданные юными артистами из семейных архивов – истории прабабушек и прадедушек, переживших ужасы блокады. Эти личные свидетельства, пронизанные болью и надеждой, органично сплелись с культовыми песнями военных лет, создавая мощное и эмоционально насыщенное полотно.

Режиссерская находка – соединение личных воспоминаний с общеизвестными песнями – позволила создать спектакль, который не просто рассказывает о блокаде, а погружает зрителя в атмосферу того времени. Звучание «Катюши», «Священной войны», «Синего платочка» – знакомых с детства мелодий – приобретает особое значение в контексте рассказанных историй, усиливая эмоциональный эффект. Музыка становится не просто фоном, а неотъемлемой частью повествования, передавая всю гамму чувств – от отчаяния до надежды, от боли утраты до радости победы.

Московская премьера стала особенно значимой благодаря участию талантливых молодых артистов из Москвы. Победители творческих конкурсов Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, театр сюжетного танца «Голубка» и солисты – Илья Понти, стипендиат фонда, и Рафаэль Саркисян, победитель конкурса «Мои герои Музыка Победы», – внесли свой яркий вклад в общую постановку. Их выступления добавили в спектакль новые краски, обогатив его эмоциональную палитру. Взаимодействие петербургских и московских юных дарований стало символом единства страны перед лицом общей трагедии и общей победы.

Одним из самых трогательных моментов спектакля стало исполнение авторской песни Анны Соловьевой, художественного руководителя «ХИТрюшки», посвященной ласточке – символу надежды блокадного Ленинграда. Эта маленькая птица, несмотря на жесточайшие условия блокады, продолжала летать над городом, становясь для жителей символом веры в освобождение. Немецкие оккупанты заявляли о полной блокаде, утверждая, что «даже птица не сможет пролететь через кольцо», но ласточки, словно вопреки фашистскому заявленнию, продолжали свой полет, вселяя в сердца людей надежду и веру в приближение Победы. Этот эпизод, подчеркнутый проникновенной музыкой и исполнительским мастерством юных артистов, глубоко тронул зрителей.

Спектакль «Будем жить» – это не просто постановка, а урок мужества, стойкости и веры. Это памятник героизму детей и взрослых, переживших ад блокады. История города-героя, рассказанная через призму детских воспоминаний и знаковых песен военных лет, оставила неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Глубокий символизм постановки усиливался близостью даты премьеры к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января, дня, который ознаменовал конец 872-дневного мучительного противостояния с немецко-фашистскими захватчиками.

Стоячие овации под финальную песню «День Победы» стали лучшим свидетельством успеха спектакля и глубокого уважения зрителей к памяти погибших и героизму выживших. Этот спектакль, несомненно, займет достойное место в культурном наследии, напоминая будущим поколениям о ценности мира и о несломленном духе народа, пережившего ужасы войны.