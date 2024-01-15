27 января 2024 года в Санкт-Петербурге состоится празднование 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие имеет особое значение для жителей города, которые свято чтят память о подвиге своих предков, переживших эту страшную трагедию. В честь юбилея в городе пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных этой дате.

В музеях, театрах и концертных залах будут организованы выставки, концерты, спектакли и другие мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда. Одним из таких мероприятий станет показ спектакля «Парень из прошлого» на большой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Спектакль будет показан дважды: в 13:00 и в 19:00.

Действие спектакля происходит весной 1942 года и в наши дни в старой питерской квартире в районе Сенной. К хозяйке квартиры приходят Нина и ее дочь Аня — новые квартиросъемщики. Аня еще не знает, что судьба ей готовит неожиданную встречу с таинственным Парнем из прошлого, который внезапно возникнет в её жизни после того, как она найдет за старыми обоями послание из блокадного Ленинграда. Ане предстоит стать настоящим проводником времени и окунуться в историю сложных отношений, трагической любви парня и девушки, которая произошла много лет назад — в городе, охваченном тяготами Великой Отечественной войны, холодом и голодом блокадного Ленинграда.

На сцене пересекутся две совершенно разные, далекие друг от друга эпохи, произойдет мистическая встреча молодого поколения военных лет и современных подростков, для которых встреча с прошлым станет ценнейшим уроком жизни.

Спектакль «Парень из прошлого» поставлен режиссёром Семеном Серзиным по пьесе Александра Архипова, написанной специально для театра к 70-летию Великой Победы. Пьеса была написана драматургом по мотивам известного телесериала «Линия Марты».

В главных ролях в спектакле ТЮЗа выступят Анна Слынько и Александр Бобровский. В спектакле также заняты: народная артистка России Антонина Введенская, заслуженная артистка России Татьяна Ткач, заслуженный артист России Сергей Жукович, Алиса Золоткова, Василий Петров, Анна Смирнова, Анна Лаврова, Евгений Гаврилов, Александр Волков.

Спектакль «Парень из прошлого» - это трогательная и пронзительная история о любви, которая преодолевает любые преграды, даже время. Он будет интересен зрителям всех возрастов.

Возрастное ограничение: 12+