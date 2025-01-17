Московская премьера спектакля «Будем жить» состоится в РГДБ в честь 80-летия Великой Победы

26 января 2025 года в 15:00 в Концертном зале Российской государственной детской библиотеки состоится московская премьера литературно-музыкального спектакля «Будем жить» в честь 80-летия Победы. Спектакль представит петербургский детский музыкальный коллектив «ХИТрюшки» и юные артисты – победители и участники проектов Благотворительного фонда Оксаны Федоровой.

Дата спектакля выбрана не случайно: в столице его представят накануне Дня воинской славы - Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января 1944 года завершилось 872-дневное героическое противостояние жителей и защитников города на Неве силам вермахта.

Спектакль создан по мотивам военных историй прабабушек и прадедушек детей – участников коллектива «ХИТрюшки»: известные военные песни чередуются историями их семей, а также стихами, написанными в военное время родными и близкими. Так, у одной из участниц музыкального коллектива «ХИТрюшки» Кристины Хлобыстовой прадедушка – герой Советского Союза, который трижды совершил воздушный таран, причем дважды в одном бою. В память о нем была издана почтовая марка, написаны книги, названы улицы и школы.

Заслуженная артистка России, президент благотворительного фонда Оксана Федорова отметила: «История моей семьи тесно связана с трагическими событиями блокады: мой прадед - Михаил Григорьевич Васильев до войны работал на Ижорском заводе, а во время Великой Отечественной сформировал Ижорский батальон, который защищал Пулковские высоты, за что был награждён орденом Ленина. Он прошел блокаду, а после войны был назначен начальником псковской милиции. А дед - Алексей Трофимович Куликов ушёл на войну в 15 лет, совсем ещё мальчишкой. Он был в числе первых выпускников Ленинградского артиллерийского училища, служил в артполку в прославленной псковской дивизии, сначала командовал взводом, потом был инструктором по прыжкам с парашютом. И это очень символично, что мы открываем Год Защитника Отечества такой трогательной и пронзительной постановкой, основанной на реальных историях семей, прошедших блокаду и войну. Сегодня как никогда важно хранить и передавать подрастающему поколению историческую правду о великом подвиге советского народа, чтить память предков и ценность мира».

От Фонда Оксаны Федоровой в спектакле примут участие: театр сюжетного танца «Голубка», Илья Понти, стипендиат фонда, обладатель Гран-при X Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой, и Рафаэль Саркисян, победитель конкурса «Мои герои. Музыка Победы».

Премьера спектакля «Будем жить» состоялась в 2024 году в Санкт-Петербурге в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда сразу на трех площадках: в Доме Офицеров, Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда и в арт-пространстве Светланы Сургановой «ПушкинРядом».

Режиссерская группа спектакля: А. Джос, В. Кудинова, Е. Капельницкая.

Мероприятие является благотворительным, вход свободный.

Дата: 26 января 2025 (воскресенье)

Время начала: 15.00

Адрес: Концертный зал Российской государственной детской библиотеки,

Калужская площадь, 1, 2 этаж.