Проект «Открытый город» совместно с «Новыми городскими художниками» открывает новые грани культурного наследия Петродворцового района

28 ноября 2024 года в Музее семьи Бенуа (Петергоф, Дворцовая пл., 8) состоялась презентация художественного проекта «Вдохновленные Петергофом». Организатором выступил культурно-просветительский проект «Открытый город» в партнерстве с КГИОП и студией «Новые городские художники».

«Сегодня мы открываем небольшую, но очень теплую и удивительную выставку работ самобытных художников из объединения «Новые городские художники», с которым сотрудничаем уже несколько лет. В этом году мы организовали серию экскурсий, познакомив участников с памятниками Петергофа, и итогом этих встреч стала данная выставка. Проект «Открытый город» не первый год сотрудничает с музеем-заповедником Петергоф и не случайно именно Музей семьи Бенуа стал местом для выставки — более семейного и уютного музея в Петергофе не найти», — отметил руководитель культурно-просветительского проекта «Открытый город».

«Мы, живущие и работающие в Петродворцовом районе, очень трепетно относимся к нашим памятникам. И новый художественный взгляд помогает обратить внимание на их историю и сохранность. Выставка вызывает у меня самые теплые чувства. Ребята вложили свою душу в эти картины», — подчеркнул глава администрации Петродворцового района Санкт‑Петербурга Александр Якушев.

«Я взволнована, потому что не ожидала увидеть работы такого уровня и такой взгляд на нам всем знакомые архитектурные памятники. Это большой подарок для музея-заповедника», — поделилась впечатлениями заместитель генерального директора по культурно-просветительской работе ГМЗ «Петергоф» Анна Ляшко.

В сентябре и октябре 2024 года проект «Открытый город» организовал для резидентов студии «Новые городские художники» серию экскурсий по объектам культурного наследия Петродворцового района. Художники посетили Императорские конюшни — уникальный пример архитектуры в готическом стиле. Затем отправились в музей-заповедник «Петергоф», где увидели Готическую капеллу, Фермерский дворец, парк Александрия и дворец «Коттедж». Следом состоялась экскурсия «Приморские усадьбы», в рамках которой резиденты студии «Новые городские художники» посетили Бельведер, усадьбы Знаменка и Михайловка. Поездки вдохновили художников на создание уникальных работ, отражающих красоту архитектуры Петергофа. На пленэрах они запечатлели красоту этих памятников, выразив её в своем неповторимом стиле.

«Этой осенью мы посвятили себя погружению в атмосферу Петергофа. Мы не только любовались фасадами архитектурных памятников, нам удалось побывать в местах, куда обычно сложно попасть. Например, мы оказались внутри Царских конюшен — это была наша давняя мечта, которая стала реальностью благодаря проекту «Открытый город». Самое ценное в наших резидентах — это умение сохранять искренний, детский взгляд на мир», — рассказала куратор студии «Новые городские художники» Евгения Штиль.

«Новые городские художники» — социальный арт-проект, направленный на поддержку самобытных художников. Благодаря яркому таланту и визионерскому подходу к творчеству участники объединения находят широкое признание и выход из социокультурной изоляции. В рамках проекта «Вдохновленные Петергофом» представлены десять картин художников Марины Семеновой, Александра Соколова, Любови Образцовой, Кирилла Майданюка, Алексея Кулагина и Юрия Снегиря.

Гости Музея семьи Бенуа смогут увидеть эти работы, наполненные искренним восхищением культурным наследием Петродворцового района, позволяющие взглянуть на известные архитектурные памятники с особого ракурса. Выставка продлится до 31.01.2025 года.

В зимний период Музей семьи Бенуа работает только для организованных групп. Подробнее об условиях посещения можно узнать на сайте ГМЗ «Петергоф».