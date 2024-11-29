Проект «Открытый город» совместно с «Новыми городскими художниками» открывает новые грани культурного наследия Петродворцового района

28 ноября 2024 года в Музее семьи Бенуа (Петергоф, Дворцовая пл., 8) состоялась презентация художественного проекта «Вдохновленные Петергофом». Организатором выступил культурно-просветительский проект «Открытый город» в партнерстве с КГИОП и студией «Новые городские художники».
В сентябре и октябре 2024 года проект «Открытый город» организовал для резидентов студии «Новые городские художники» серию экскурсий по объектам культурного наследия Петродворцового района. Художники посетили Императорские конюшни — уникальный пример архитектуры в готическом стиле. Затем отправились в музей-заповедник «Петергоф», где увидели Готическую капеллу, Фермерский дворец, парк Александрия и дворец «Коттедж». Следом состоялась экскурсия «Приморские усадьбы», в рамках которой резиденты студии «Новые городские художники» посетили Бельведер, усадьбы Знаменка и Михайловка. Поездки вдохновили художников на создание уникальных работ, отражающих красоту архитектуры Петергофа. На пленэрах они запечатлели красоту этих памятников, выразив её в своем неповторимом стиле.
«Новые городские художники» — социальный арт-проект, направленный на поддержку самобытных художников. Благодаря яркому таланту и визионерскому подходу к творчеству участники объединения находят широкое признание и выход из социокультурной изоляции. В рамках проекта «Вдохновленные Петергофом» представлены десять картин художников Марины Семеновой, Александра Соколова, Любови Образцовой, Кирилла Майданюка, Алексея Кулагина и Юрия Снегиря.
Гости Музея семьи Бенуа смогут увидеть эти работы, наполненные искренним восхищением культурным наследием Петродворцового района, позволяющие взглянуть на известные архитектурные памятники с особого ракурса. Выставка продлится до 31.01.2025 года.
В зимний период Музей семьи Бенуа работает только для организованных групп. Подробнее об условиях посещения можно узнать на сайте ГМЗ «Петергоф».