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Питерец.ру » Культура » Выставка «Подняться, но не улететь»

Выставка «Подняться, но не улететь»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Анастасии Кузнецовой-Руф

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Анастасии Кузнецовой-Руф, в чьих произведениях невыдуманные сюжеты становятся метафорами и обретают актуальное, но вместе с тем извечно-философское звучание/

Мастерская, в которой Анастасия Кузнецова-Руф работает вместе со своим супругом, художником Иваном Коршуновым, в буквальном смысле затеряна в одном из московских переулков. Это отдельный домик с темным крыльцом и побеленными стенами. Любопытно, что цвет и фактура строения рифмуются с произведениями Анастасии. 

Автор предпочитает работать с угольным карандашом, фон при этом оставляя белым, а цвет вводя лишь выборочно. Это позволяет выстраивать безупречную композицию, в которой нет ничего лишнего. Сюжеты Кузнецовой-Руф лишены контекста — ее герои остаются один на один с вечностью, олицетворением которой и становится белое пространство холста. Ведь приметы времени меняются, а экзистенция и острота переживаний происходящих событий — нет. 

Анастасия убеждена: «У художника есть три секунды на то, чтобы зацепить зрителя. А следующая задача — удержать его внимание, чтобы рассказать о втором, третьем и последующих смыслах твоего произведения». Картины Кузнецовой-Руф — это всегда очень точно найденные образы, а потому изначально нам достаточно трех секунд, чтобы схватить их и впоследствии, опираясь на личный опыт, достроить сюжет в своем воображении. Аллегорическая «Кормушка», например, — это дань детским воспоминаниям о том, как по окончании новогодних праздников московские дворы заполоняли кормушки в виде Спасской башни: в таких коробочках дети приносили сладкие подарки с кремлевской елки. 

Проект «Подняться, но не улететь…» — уже вторая персональная выставка автора в музее Эрарта — рассказывает о наших взаимоотношениях с реальностью, которая своим абсурдом подчас превосходит любые ожидания. Невыдуманные сюжеты здесь становятся метафорами и обретают актуальное, но вместе с тем извечно-философское звучание. 

Сложно охарактеризовать направление, в котором работает Кузнецова-Руф, — пожалуй, авторской манере ближе всего определение «концептуализм», главная цель которого состоит в передаче идеи. Именно поиск идеи, как отмечает Анастасия, является самым сложным этапом создания произведения: тут важно прислушиваться к себе и следовать собственным целям, чтобы не угодить в «ловушку востребованности», поддавшись желанию понравиться кому-то другому. 

Но работы автора не ограничиваются только концептом: кажется, Анастасия Кузнецова-Руф движется к чему-то совершено новому — тому, что приходит на смену постмодерну и что чаще всего обозначают термином «метамодернизм». Его признаки философы и критики только начали формулировать, но уже сейчас можно сказать, что в основе этого понятия лежит необходимость осознания происходящего сегодня слома эпох — например, посредством иного ощущения «я» или так называемой «новой искренности».

Анастасия Кузнецова-Руф. Подняться, но не улететь

Даты проведения выставки: 29 ноября 2024 — 2  марта 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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