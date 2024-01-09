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Питерец.ру » Культура » Выставка «Всякие сказки»

Выставка «Всякие сказки»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку произведений одиннадцати московских художников, объединенных интересом к сказочному миру

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку произведений одиннадцати московских художников, объединенных интересом к сказочному миру.

Идея выставки принадлежит художнице Анастасии Кузнецовой-Руф, ставшей лауреатом Эрарта Премии — 2023. Экспозиция «Всякие сказки» объединяет работы одиннадцати признанных московских художников — ярких и совершенно не похожих друг на друга мастеров современной изобразительной культуры. Все они являются представителями позитивного вектора развития российского фигуративного искусства, и почти все — выпускники Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова.

Среди участников проекта есть как «зубры» современной отечественной арт-сцены — харизматичные Владимир Дубосарский, Александр Савко, Георгий Острецов, — так и представители более молодого поколения 1980-х, чью стилистику порой определяют как новый, или актуальный реализм. Мария Сафронова, Антон Кузнецов, Иван Коршунов, Анастасия Кузнецова-Руф, Егор Плотников, Екатерина Белявская, Дарья Котлярова и Тимофей Смирнов — сложившиеся мастера, которые являют собой заметные фигуры художественной жизни нашего времени. Каждому из них присуща своя, легко узнаваемая творческая манера, и каждый придерживается своего круга тем.

Однако всех этих авторов объединяет интерес к сказочному миру — и речь, конечно, не о литературоведческом исследовании типологии и морфологии волшебной сказки и не о буквальном пересказе фольклора. Это скорее желание самим оказаться в чудесном пространстве и поработать с известными сюжетами, порой добавляя к знакомым образам что-то новое — из реквизита нашего времени, но в рамках жанра. Художники обращаются к сказочным мотивам и персонажам, используя разные приемы, от иллюстративных до аллегорических, и тем самым перебрасывают мост из сегодняшнего прагматичного мира, изобилующего автоматизацией, в мир рукодельной красоты и волшебной выдумки. Сказки здесь всякие: веселые и страшные, абсурдные и неожиданные, современные и традиционные, детские и для взрослых. Как правило, сказка обезоруживает, завораживает, помогает стать чище и добрее. Вот и в этом проекте она показывает серьезных московских авторов, представленных в музейных коллекциях и престижных рейтингах, с новой стороны — без котурнов и пафоса, в причудливом сказочном контексте.

Несмотря на то, что сказку принято считать литературной формой для детей, она представляет собой серьезный жанр, тесно связанный с мифологией и философией и хранящий фундаментальные, универсальные знания. Еще в первой трети XX века В.Я. Пропп, исследуя структуру народных сказок, задавался вопросом: «Как объяснить сходство сказки о царевне-лягушке в России, Германии, Франции, Индии, в Америке у краснокожих и в Новой Зеландии?». В культуре каждого народа есть свои сказки. Сказка доступна пониманию большинства людей. Она учит взаимопониманию, умению посмотреть на неразрешимые проблемы с надеждой на чудо и верой в фантастические силы. Сказка — ложь, да в ней намек…

Проект, представленный в Эрарте, интересен не только тематически, но и стилистически, и феноменологически: в одном физическом и смысловом пространстве выставки демонстрируются разные авторские миры. Экспозиция также отражает ситуацию в современном российском искусстве, показывая, с одной стороны, преемственность, а с другой — смену поколений и приоритетов.

Даты проведения выставки: 12 января 2024 — 7 апреля 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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