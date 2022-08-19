Выставка «Близость»

Музей Эрарта представляет выставку Юлии Машковой, в чьих произведениях неподвижность времени и мимолетность ускользающего момента сливаются в одно целое

Попытка запечатлеть трепет от слияния с реальностью

Оригинальная фактура, образованная за счет использования морской соли

Неясные контуры чувств, одетые в оболочку увиденного

Юлия Машкова попадает в группу тех душ, о которых испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка написал эти прекрасные строки:

Есть души, где скрыты

увядшие зори,

и синие звезды,

и времени листья…

В ней состоят художники Клод Моне и Уильям Тернер, а также целая плеяда японских поэтов во главе с Мацуо Басё и Ёсой Бусоном. Русские поэты и художники в ней тоже представлены щедро: Константин Бальмонт и Иван Бунин, Михаил Нестеров и Архип Куинджи и др. Произведения Юлии Машковой приглашают присоединиться к этой компании на выставке «Близость» в музее Эрарта.

Вот как автор рассказывает о том, что побуждает ее писать картины: «Медленно накатывает захватывающее предощущение близости, возбуждения, трепета от слияния с реальностью, местом, событием — этакое покачивание пробуждающейся души, предчувствие прикосновения к совершенству. Наступает миг, когда неподвижность времени и мимолетность ускользающего момента сливаются в одно целое. В этот миг явь испаряется, оставляя неясный след в сердце».

Близость грозы, сумерек, зимы, чьих-то шагов позади, интимная близость и близость взглядов, близость к океану и облакам, близость яркого образа, почерпнутого из стихотворения или фильма, волнующая близость к собственной сущности, к разгадке главного — это первичное ощущение разрастается и вскоре заполняет собой все пространство, и художница, боясь, что оно уйдет, жадно хватается за него. «Когда оно вытесняет собой все, так что меня самой во мне уже не остается, меня бросает к холсту, где я должна это ощущение выплеснуть, чтобы оно осталось со мной навсегда», — признается Юлия.

На выставке в музее Эрарта будет представлено 18 живописных произведений, созданных в особенной технике — для автора это не только процесс, но и «медитация»: сначала на полотне в цвете и горизонтальных блоках проявляются неясные контуры чувств, одетые в оболочку увиденного. Затем приходит черед соленой воды: мысленно художница уступает ей место у холста, и поток раз за разом накатывает на полотно и смывает рисунок, подобно морскому прибою.

«Этот ритуал, найденный когда-то интуитивно, помогает мне разобраться в том, что скопилось внутри, увидеть то, что до этого лишь неясно чувствовала. Слой за слоем соленая вода уносит частицы пигмента, оставленного на холсте моей рукой по воле случая, и на полотне проступают фактуры. Это похоже на то, как океан вымывает коралловые рифы или как ветер вытачивает горные породы. Когда мой виртуальный прибой стихает, я, глядя на то, что у нас вместе с ним получилось, убеждаюсь, что ничего не выдумала. Все так и было. Я вижу в этом результате след неизбежности, отпечаток времени — времени, которое оставляет суть и уносит поверхностное», — поясняет автор.

Юлия Машкова. Близость

Даты проведения выставки: 24 августа 2022 — 20 ноября 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург