Музей Эрарта представляет выставку московского фотографа Ван О, исследующего в своих снимках моменты превращения

Работы, в которых встречаются наука, театральное искусство и фотография

Статичные изображения, полные внутренней динамики и напряжения

Снимки, герои которых подвержены непрерывным изменениям

Выставка Pan-opticum объединяет 28 работ из серии «Оборотни», созданных Ван О (по паспорту — Иваном Исаевым) за последние 15 лет. Все эти снимки пронизаны важным для фотографа ощущением движения: даже во внешне статичных жанрах, например в натюрморте, ему удается выявить внутреннюю динамику, напряжение, создать иллюзию репортажной съемки заранее смоделированной ситуации. Каждая фотография — это мини-спектакль, сгущенный до максимально интенсивного стоп-кадра.

Герои проекта — мифологические, религиозные и художественные персонажи, наделенные протеистическими чертами. Автор помещает их в текучую среду, где они переживают неустанные метаморфозы, теряют и вновь обретают собственное лицо, меняют физический облик, исторические и социальные роли, маски и имидж. Изменения — суть их бытия. «Еще занимаясь энтомологией на биологическом факультете университета, я посвятил много времени изучению полного и неполного метаморфоза у насекомых, — рассказывает фотограф. — Фотография с ее обаянием документальности позволяет мне аккумулировать мой научный, театральный и дизайнерский опыт в одной работе. В процессе работы я иногда применял мультиэкспозицию и нередко вводил в кадр сторонние изображения: графику, научные и технические схемы на различных носителях, таких как бумага, ткань или прозрачная пленка». Снятые на широкую черно-белую пленку и напечатанные с тонированием на цветной фотобумаге, снимки Ван О напоминают коллажи, завораживающие эффектом неожиданного перехода от объема к плоскости.

Ван О. Pan-opticum

24 ноября 2022 — 19 февраля 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург