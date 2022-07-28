Выставка Александра Яковлева «В начале были буквы»

Музей Эрарта представляет выставку Александра Яковлева, чьи произведения рождаются на стыке каллиграфии и абстракции

Графические листы, в которых зашифрованы алфавит, отдельные слова и цитаты Иосифа Бродского

Буквенные композиции, не стремящиеся к прочтению

Автор, работы которого были опубликованы в культовой книге Леонида Проненко «Каллиграфия для всех»

Стиль Александра Яковлева обычно характеризуют как абстрактную каллиграфию. Буквы у него часто превращаются в завитки, а целостное изображение возникает за счет цветного фона и разливов краски. Сам автор свои произведения каллиграфией не считает: для него это графические листы с буквенными композициями. Действительно, его работы, скорее, подпадают под понятие «леттеринг» — это искусство не столько написания букв, сколько их рисования: как орнамента или в заданном стиле.

Творчество автора глубоко интуитивно. Работы рождаются благодаря уже отточенному мастерству, когда рука сама ведет за собой смыслы, выписывая алфавит, отдельные слова или цитаты из поэзии Иосифа Бродского.

В процессе создания художник использует все, что попадется под руку — от традиционной кисти до строительного шпателя. Но большая часть работ, представленных на выставке, выполнена перьевой ручкой, только не с острым, а с широким плоским наконечником. Рабочий стол Яковлева заставлен множеством баночек. Автор использует любые материалы: акварель, тушь, чернила и даже краски, доставшиеся от соседей, — жители со всего поселка часто приносят ему остатки, зная, что художник найдет им применение.

В Японии и Китае проводили исследования и изучали, как занятия каллиграфией влияют на физическое и психическое здоровье разных людей: от неусидчивых детей до пожилых, больных Альцгеймером. При письме от руки кроме двигательных областей мозга задействуются и языковые зоны. Развивается мелкая моторика, информация усваивается легче, так как повышается концентрация внимания и укрепляется память: возможно, именно поэтому каллиграфы живут долго и сохраняют ясный ум до глубокой старости. Японские и китайские высокотехнологичные компании широко практикуют обучение искусству писать красиво среди своих сотрудников. А как часто вы пишете от руки? Надеемся, наша выставка вдохновит на упражнения в каллиграфии и вас.

Музей современного искусства Эрарта

10 августа 2022 — 09 октября 2022

Санкт-Петербург, 29-я линия Васильевского острова, 2