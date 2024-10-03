ента новостей

17:06
Выставка «Прогулки с Данте Алигьери»
17:03
Выставка «Скалодром»
14:39
Ленинградская область стала участницей фотовыставки Фонда Потанина и информационного агентства ТАСС
14:35
Герценовцы помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области
12:08
По каким причинам увольняются петербуржцы?
12:01
Губернатор Петербурга наградил росгвардейцев-водолазов знаками отличия «За доблесть в спасении»
11:58
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Поэтического бульвара
11:52
В поселке Сярьги задержали подозреваемого в убийстве жены
11:22
В Невском районе поймали подозреваемого в хулиганской стрельбе по окнам из пневматического пистолета
11:08
Во Фрунзенском районе задержан подозреваемый в разбое
10:57
В СПб проведен миграционный рейд
10:10
В Петербурге нашлись последователи гоголевского Чичикова
09:44
«Газпром» в лидерах по убыткам
09:44
В Приморском районе фармацевта порезали ножом при попытке ограбления аптеки
09:34
В отношении водителя «Инфинити», по вине которого погибла его беременная жена возбуждено уголовное дело
09:27
Детей вовлекают в опасные игры через мобильные приложения и чаты
09:22
В Петербурге стартует музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» – «Петербургские набережные»
22:32
«СКА-Нева» в овертайме пересилила красноярский «Сокол»: Дишковский сделал дубль, а Подлягин – 32 сэйва
22:08
Петербургское хоккейное «Динамо» стало лидером чемпионата ВХЛ после победы в Новокузнецке над «Металлургом» со счётом 3:2, Сидляров и Чернов набрали по 2 очка
19:25
Волейбольный «Зенит» на тай-брейке проиграл «Белогорью» Александра Волкова в 6-м туре Суперлиги: не помогли и 30 очков Владислава Бабкевича
19:24
Поисковики Петербурга отправятся в экспедицию «Небо Родины»
16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
16:20
В Петербурге задержали создателя и курьера наркомаркета
14:00
На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение, в связи с монтажом П-образной опоры над проезжей частью
13:42
В Петербурге начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста
13:35
В СПб и области восстановят 18 лагерей
13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
12:58
Траты на ставки растут
12:55
В Таиланде загорелся автобус перевозивший детей. Погибли 23 человека
12:29
Пять законопроектов о миграционной политике внесены в Госдуму
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Герценовцы помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области

Герценовцы помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В сентябре студенты РГПУ им. А. И. Герцена приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области.

В сентябре студенты РГПУ им. А. И. Герцена приняли активное участие в работе по приему, сортировке и распределению вещей, поступающих в пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области.

За месяц состоялось шесть выездов, в которых участвовали студенты института психологии, института экономики и управления, факультета географии, факультета биологии и юридического факультета. Вместе с заместителями деканов по воспитательной работе и преподавателями ребята проделали масштабную работу по сортировке и распределению гуманитарной помощи на складе.

Студенты отметили, что это важная инициатива, которая позволяет не только помочь нуждающимся, но и развить в себе чувство гражданской ответственности и взаимовыручки.

Один из участников волонтёрской работы, студент юридического факультета Николай Дымов рассказал:

«Вместе с командой поработали на складе гумпомощи, предназначенной для людей, находящихся в зоне спецоперации. Здесь обилие продовольствия и вещей — люди не остаются в стороне и помогают нашим согражданам. Все вещи качественные и абсолютно новые. Также летом мы ездили в зону СВО, в Херсонскую область в составе гуманитарной миссии на одну смену, а сейчас по возможности работаем здесь — помогаем, чем можем».

Гуманитарная помощь для Курской области продолжает поступать. Студенты Герценовского университета планируют и дальше участвовать в работе по её распределению, оказывая важную поддержку жителям регионов, оказавшихся в сложной ситуации.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-08-2024, 19:13
Герценовцы собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области
12-08-2024, 18:19
В Ленобласти готовы принять 300 детей из Курской области
28-10-2022, 20:38
В СПбГМТУ прошел финал фестиваля "День первокурсника"
23-01-2023, 14:58
Новая группа петербургских волонтеров выехала в Мариуполь в составе гуманитарного десанта МГЕР
25-07-2014, 14:05
«ГрузовичкоФ» помог доставить гуманитарную помощь беженцам Украины
22-07-2022, 16:32
Студенты Корабелки приняли участие в Международном форуме «Инженеры будущего»

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 09:34
В отношении водителя «Инфинити», по вине которого погибла его беременная жена возбуждено уголовное дело
0
158
Вчера, 16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
0
110
Вчера, 13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
0
121
Вчера, 09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
Наверх