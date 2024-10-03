Герценовцы помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области

В сентябре студенты РГПУ им. А. И. Герцена приняли активное участие в работе по приему, сортировке и распределению вещей, поступающих в пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области.

За месяц состоялось шесть выездов, в которых участвовали студенты института психологии, института экономики и управления, факультета географии, факультета биологии и юридического факультета. Вместе с заместителями деканов по воспитательной работе и преподавателями ребята проделали масштабную работу по сортировке и распределению гуманитарной помощи на складе.

Студенты отметили, что это важная инициатива, которая позволяет не только помочь нуждающимся, но и развить в себе чувство гражданской ответственности и взаимовыручки.

Один из участников волонтёрской работы, студент юридического факультета Николай Дымов рассказал:

«Вместе с командой поработали на складе гумпомощи, предназначенной для людей, находящихся в зоне спецоперации. Здесь обилие продовольствия и вещей — люди не остаются в стороне и помогают нашим согражданам. Все вещи качественные и абсолютно новые. Также летом мы ездили в зону СВО, в Херсонскую область в составе гуманитарной миссии на одну смену, а сейчас по возможности работаем здесь — помогаем, чем можем».

Гуманитарная помощь для Курской области продолжает поступать. Студенты Герценовского университета планируют и дальше участвовать в работе по её распределению, оказывая важную поддержку жителям регионов, оказавшихся в сложной ситуации.