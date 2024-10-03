Выставка «Прогулки с Данте Алигьери»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Андреа Пинки — итальянского художника, чьи произведения посвящены бессмертному сочинению Данте Алигьери.

Создание этой выставки сопровождалось выявлением целого ряда гармоничных совпадений и глубинных связей — подобное всегда наделяет зарождающийся проект дополнительной силой. Первый импульс «Прогулкам с Данте Алигьери» дала 700-летняя годовщина смерти флорентийского поэта, которой был ознаменован 2021 год. Примечателен тот факт, что автор восемнадцати произведений, представленных в экспозиции, родился в Фолиньо: именно здесь в апреле 1472 года увидело свет первое печатное издание «Божественной комедии». Кроме того, этот итальянский город со времен позднего Средневековья славился искусством органостроительства, и Андреа Пинки принадлежит к династии, которая с 1930 года занимается изготовлением музыкальных инструментов, преимущественно органов.

Живописная техника Пинки имеет одну отличительную особенность: современные краски и авангардные формы в его работах гармонично сочетаются со старинными материальными элементами — лоскутами антикварной кожи, предназначенной для органных мехов. Этот факт натолкнул кураторов на мысль привлечь к проекту ведущих итальянских композиторов. Паоло Риччи («Невинное дуновение»), Андреа Тальмелли («Сонм огней»), Гвидо Бозелли («Ты, чье имя часто называли») и Рокко Абате («Незаслуженное отстранение») написали четыре произведения для органа, которые исполнил маэстро Измаэле Гатти. Вступая в диалог друг с другом, музыканты создают звуковое единение и с трактовкой бессмертной поэмы, предложенной художником из Умбрии.

Множество живописцев вдохновлялись «Божественной комедией» и являли миру авторское визуальное прочтение глав, в которых описано странствие из глубин Ада к небесам Рая. Пожалуй, наиболее известны иконографические решения, найденные в XIX и XX веках, от поэтики прерафаэлитов до дерзких форм Умберто Боччони. В России Данте неслучайно обретает особенную популярность в начале XX столетия: поэты Серебряного века с подлинной страстью и напряжением мысли подступаются к аллегорическому языку великого флорентийца. Известно также, что не превзойденный до сих пор перевод творения Данте был выполнен во второй половине 1930-х Михаилом Лозинским, поэтом и переводчиком из круга Ахматовой.

Андреа Пинки предлагает собственную экзегетику ряда песен «Божественной комедии» — не столько образное описание путешествия человека, переживающего конкретный исторический опыт, сколько «перевод» философского содержания дантовских кантик в абстрактные формы. Перед нами глубокое, порой не сразу понятное прочтение, насыщенное цитатами из произведений искусства и отсылками к русскому художественному авангарду XX века — это особенно заметно в работах «Ты, чье имя часто называли», «Челнок полегче» и «Сонм огней». Отдельно следует сказать и о хроматических поисках Андреа Пинки, уходящих корнями к традиции XIV века. Синий пигмент разных оттенков и разной насыщенности больше всего поражает в произведении «Вновь узреть светила глазами Улисса», созданном после пандемии и посвященном самой открытой для новых трактовок дантовской песне. Появление шлема Улисса продиктовано желанием увидеть глазами великого воина-странника созвездие Овна — символ возрождения и воскресения у Данте. Это одновременно и маска испуганного человечества, которое своими страхами может нарушить святость путешествия.

«Комедия» официально сошла на берега Невы в далеком 1757 году, когда граф Кристофоре Сапата де Сиснерос преподнес ее в дар императрице Елизавете Петровне. Странствия кантик Данте не прекращаются и поныне: сегодня Андреа Пинки представляет зрителям Эрарты свое концептуальное прочтение великой поэмы.

Андреа Пинки. Прогулки с Данте Алигьери

Даты проведения выставки: 11 октября 2024 — 15 декабря 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург