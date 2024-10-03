Ленинградская область стала участницей фотовыставки Фонда Потанина и информационного агентства ТАСС

Уличная фотовыставка «Дорога добрых дел» начала работу на Гоголевском бульваре в Москве. География проекта — от «Куршской Косы» и заказников Ленинградской области до Дальневосточного морского заповедника и «Кедровой Пади» на Дальнем Востоке. Все снимки жители и гости Москвы смогут увидеть на Гоголевском бульваре вплоть до 16 октября.

Участие в проекте приняла Ленинградская область. Среди основных достопримечательностей региона, представленных на выставке, – долина реки Рагуши в Бокситогорском районе, усадьба художника и философа Николая Рериха в деревне Извара, музей имени И. П. Павлова, где работали ученый и его коллеги, бывшая резиденция российских императоров – Царское село. Онлайн-курсы «Упсала-Цирка» позволят такому взрослому стать жонглером или фокусником, а на территории Староладожского заповедника посетители могут увидеть церкви и монастыри XII-XIV веков, дохристианские погребальные сооружения и крепость XV века.

Председатель Попечительского совета Фонда Потанина Лариса Зелькова: «Партнерство с ТАСС, главным информационным агентством России, очень важно для нас. Способность оставаться актуальными на протяжении 120-летней истории существования ТАСС очень близка ценностям Фонда. Надеюсь, наш совместный проект для многих откроет совершенно другую грань системной благотворительности, которой мы занимаемся. Мы хотим показать, что можно создавать новые тренды и формировать новые возможности, в том числе привлекая людей в прекрасные города нашей страны. Мы представили успешную модель взаимодействия с заповедными регионами, в рамках которой можно не просто любоваться ими, но и деятельно участвовать в их жизни».

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Сама идея волонтерских лагерей выросла из инициативы наших стипендиатов, которые несколько лет назад сказали, что хотели бы делать работу, эффект от которой был бы виден сразу, и вносить свой вклад в экологию. Так появились наши волонтерские программы Школы Фонда, которые пользуются большим спросом, и сейчас мы решили показать заповедные территории через совместный проект с ТАСС, объяснив таким образом, чем занимается благотворительный грантодающий фонд. Фотохудожники как люди креативные помогают нам взглянуть на привычное и знакомое под другим углом и обратить внимание на какие-то детали. Здорово, что фотографии такие разные — каждая по-своему уникальна и интересна. Снимки рассказывают людям и про место, и про то, почему для выставки выбрали именно его».

Как отметил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков, работа Фонда Потанина показывает масштабы нашей страны — поддержку получают проекты в сфере образования, филантропии, культуры и спорта во многих регионах. По словам спикера, работать над выставочным проектом было легко, потому что ценности Фонда Потанина и информационного агентства совпадают.

Выставка представлена в формате путеводителя. Каждый снимок сопровождается подписью, рассказывающей о месте и том, что можно увидеть рядом с ним. В общей сложности представлено 32 работы лучших фотографов ТАСС. Среди них – Юрий Смитюк, Михаил Метцель, Александр Нечаев, Дмитрий Серебряков, Антон Новодережкин, Дмитрий Феоктистов, Елена Афонина, Сергей Мальгавко, Кирилл Кухмарь, Алексей Щукин.

Работа выставки продлится до 16 октября включительно.