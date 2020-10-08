В Ленобласти откроют памятник Рериху

Бронзовый бюст установят у Волосовской школы искусств, его автором стал Алексей Леонов, член Союза художников Украины и Международного художественного фонда. Памятник можно назвать поистине народным, так как возводился он на деньги общественности, меценатов и поклонников творчества художника. Скульптурный портрет будет установлен на постаменте из гранита, месторождения которого находятся на территории Ленинградской области.

Проект был воплощен общественно-инициативно группой «Друзья Извары» и АНО Культурно-образовательный Центр «Извара 15» при поддержке правительства Ленинградской области, областного Законодательного собрания и администрации Волосовского муниципального района.

С Волосовской землей связаны 26 лет жизни Николая Рериха, здесь, в деревне Извара находилось имение его родителей, в котором сейчас располагается государственный музей-усадьба Н.К. Рериха. В Изваре он начал рисовать, здесь пробудилась любовь к родной природе и истории.