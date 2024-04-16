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Питерец.ру » Культура » В деревне Извара установят памятник Николаю Рериху

В деревне Извара установят памятник Николаю Рериху

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49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Скульптуру художнику и сценографу Николаю Рериху установят в деревне Извара Волосовского района.

В деревне Извара Волосовского района Ленинградской области планируется установить скульптуру известному художнику и сценографу Николаю Рериху. Этот проект был организован Региональной общественной организацией "Союз художников Ленинградской области".

В ходе первого этапа творческого конкурса, который был проведен в выставочном зале комбината "Скульптура" в Санкт-Петербурге, были представлены шесть проектов. Члены конкурсной комиссии, включающей представителей администрации Ленинградской области, некоммерческих фондов и художников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, оценили их. Теперь организаторы конкурса определили четыре концепции памятника, которые прошли во второй этап соревнования.

Этот творческий конкурс является первым, организованным областным союзом художников, и его участники будут дорабатывать свои проекты до середины мая.

В итоге, во второй половине мая состоится итоговая конкурсная комиссия, которая выберет победителя и автора будущей скульптуры. Скульптуру планируют установить на территории сквера, который будет называться имени Н.К. Рериха, в честь 150-летия со дня рождения этого великого русского художника.

Главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко поделился информацией о ходе конкурса и планах на будущее. Он отметил, что участники конкурса будут иметь возможность доработать свои проекты, чтобы учесть все требования и предложения комиссии.

Таким образом, важное решение о выборе победителя будет принято в конце мая после проведения итоговой конкурсной комиссии. Установка скульптуры в деревне Извара станет значимым событием для региона и является почетным признанием творческого наследия Николая Рериха.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Волосовский район
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