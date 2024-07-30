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Выставка «Адрес: деревня Черная. Лагерь детей Ленинградского Литфонда в 1941-1944»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
museum-xxvek.ru
В пространстве "Ловцы слов" открывается выставка «Адрес: деревня Черная. Лагерь детей Ленинградского Литфонда в 1941-1944»

31 июля 2024 года в пространстве "Ловцы слов" Государственного литературного музея "ХХ век" открывается знаковая выставка «Адрес: деревня Черная. Лагерь детей Ленинградского Литфонда в 1941-1944». Как удалось в годы Великой Отечественной войны сохранить живыми 500 детей, вывезенных из блокадного Ленинграда? Как пережили они тяжелые военные годы? Какой след в жизни детей оставили эти драматические события?

Выставка посвящена основным этапам эвакуации детей сотрудников Ленинградского Литературного фонда в годы Великой Отечественной войны на Урал. 5 июля 1941 года дети многих ленинградских писателей выехали в Гаврилов Ям в Ярославской области и в сентябре добрались до конечного пункта в деревне Черная Молотовской области (современный Пермский край). Сопровождали детей и впоследствии выступили сотрудниками лагеря в основном жены писателей и сотрудники Литфонда.

За годы эвакуации тяжелые условия сплотили и детей, и взрослых не только внутри лагеря. Местные жители и ленинградцы всегда протягивали друг другу руку помощи. Особенно это было ощутимо в первый год войны, когда снабжение лагеря было нерегулярным. Несмотря на все трудности военного времени, у воспитанников Литфонда остались яркие и теплые воспоминания об этих годах, часть из которых показана в экспозиции. Многие из воспитанников встречались в течение многих лет после войны и даже приезжали в деревню Черная спустя несколько десятилетий.

Особого восхищения заслуживает подвиг сотрудников лагеря. Эвакуация проходила в спешке, и многие не предполагали, что военные действия продлятся долго, с собой взяли только самое необходимое. Одна из сотрудниц лагеря – Софья Самойловна Острова решилась приехать в осажденный город для того, чтобы собрать необходимые вещи для отправки на Урал и потом вернуться к детям в деревню Черная.

Из эвакуации в Ленинград вернулись ВСЕ ДЕТИ, живыми и здоровыми, а их наставники, несмотря на тяготы войны, сделали все возможное для того, чтобы у воспитанников было нормальное детство. Если бы детей не вывезли, то мы бы не познали гений актера и режиссера Михаила Козакова и не услышали талант композитора Сергея Слонимского. Ещё жив и свидетель тех дней - заслуженный деятель искусств, профессор, музыковед Леонид Гаккель.

Выставка очень созвучна современной ситуации. Опираясь на свою историческую память, в наши дни сердечно протягивают руку помощи петербуржцы всем нуждающимся, принимают у себя тех, кому нужен кров и внимание, как в Великую Отечественную войну помогали все, кто мог, ленинградцам!

Партнеры выставки: Краснокамский краеведческий музей, который предоставил фотографические материалы, и частный коллекционер Осипова Ирина Валентиновна.

Контактное лицо: Лебедева Марина Евгеньевна, тел.+7(906)2706417

Дополнительно:

В фонды Государственного литературного музея "ХХ век" в 2022 году поступили шесть бухгалтерских книг, содержащих информацию по личному составу рабочих и служащих пионерлагеря Ленинградского Литфонда за период с 1941 по 1944 год. За скупой информацией о начислении зарплат и отпускных, дат приема и увольнения сотрудников, личных заявлений сотрудники смогли увидеть судьбы людей. Сложная исследовательская работа хранителей музея смогла "оживить" биографии наставников, благодаря человеческому подвигу которых была сохранена жизнь 500 детей. Среди них Ирина Карнаухова - известный писатель, фольклорист, автор знаменитых "Рассыпушек"; Ида Моисеевна Фроман (урождённая Наппельбаум - поэтесса, дочь фотографа Моисея Соломоновича Наппельбаума; Ирина Николаевна Томашевская -литературовед, супруга пушкинистов Бориса Викторовича Томашевского; племянница Александра Блока - Марина Георгиевна Тиме, живописец и график; Зоя Александровна Никитина, жена актера и режиссера Михаила Михайловича Козакова, и многие другие. Среди детей, в том числе, Наташа Рождественская, Михаил Козаков, Борис Рензин, Лев Левицкий.

На выставке будут представлены листы детского альбома с вышивками по мотивам русских народных сказок воспитанников пионерлагеря. Впервые к этой теме обратилась исследователь Анна Попова - участник краеведческого клуба "Петрополь" Санкт-Петербургского дворца творчества юных (научный руководитель Е.П. Стальмах). Её доклад прозвучал в рамках Международной научно-практической конференции музея "Литература одного дома". А в 2022 году вышла книга "Наш лагерь Литфонда стоит за холмами суровой и снежной Перми...".

Фото из фондов Краснокамского краеведческого музея.

27 августа 1944 года, д. Черная. Остатки лагеря.

Источник: Государственный литературный музей «XX век»
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