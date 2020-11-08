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Питерец.ру » Культура » Архивные материалы о писателях блокадного Ленинграда представлены на новой выставке в парке «Патриот» ЗВ

Архивные материалы о писателях блокадного Ленинграда представлены на новой выставке в парке «Патриот» ЗВ

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Архивные материалы о писателях блокадного Ленинграда представлены на новой выставке в парке «Патриот» ЗВ

В санкт-петербургском Кронштадте в парке «Патриот» Западного военного округа состоялась торжественная церемония открытия выставки «Пулей и словом», рассказывающей о ленинградских писателях во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На выставке «Пулей и словом» экспонируются материалы о двадцати писателях, истории их творчества в тяжелые годы блокады, некоторые из которых были участниками «Таллинского прорыва» кораблей и судов Краснознаменного Балтийского флота в августе 1941 года. Демонстрируется видеоролик директора Международного фестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовет!», капитана 1 ранга Сергея Апрелева, посвящённого «Таллинскому прорыву» и поэту-стрельнинцу Юрию Инге.

Первую экскурсию по выставке провела старший научный сотрудник Государственного литературного музея «ХХ век», генеральный директор Некоммерческого партнерства «Память Таллинского прорыва» Мария Инге-Вечтомова. Она рассказала об искусстве и культуре, которые, «безусловно, стали отпором врагу – это строки в листовке, стихи на радио, сводка в газете – все разило врага пулей и словом».

Выставка организована Государственным литературным музеем «ХХ век» и Некоммерческим партнерством «Память Таллинского прорыва», она станет постоянной экспозицией парка. Желающие смогут посетить выставку бесплатно, она работает в условиях повышенных противоэпидемиологических мер.

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