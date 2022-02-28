Выставка «Просто о жизни» посвящена 90-летию со дня рождения значимого петербургского живописца Валентины Рахиной (1932-2013). Имя этого мастера прочно вписано в историю отечественного искусства второй половины ХХ века. Будучи одним из наиболее ярких представителей «левого ЛОСХа», Рахина входила в состав группы «Одиннадцать» – творческого объединения ленинградских художников, сплотившихся в желании перемен и противопоставивших свое индивидуальное видение официальному искусству.

На выставке представлено 60 работ Рахиной, выполненные в 1970-2000-е годы: пейзажи, натюрморты, интерьерные и жанровые композиции из семейного собрания художницы и фондов МИСП. Это честный душевный рассказ о жизни, об окружающем человека зримом мире, о поездках, людях. Цветы на столе, кухонная утварь, обыденные, хорошо знакомые предметы, складываясь в натюрморт, превращаются в подвижную и пластичную живописную субстанцию, порой совершенно непредсказуемую в своих цветовых вариациях, сложных красочных переходах. Картина для Рахиной – это поле для художественного самовыражения, волнующее место встречи с натурой, которую автор наполняет уточненной лирикой чувств, мощной внутренней энергией. Именно поэтому пейзажи художника – будь то городские мотивы Петербурга или силуэты деревьев, мостики и лодочки – представляют собой сгустки эмоций, выразительные живописные ощущения радости бытия. Рахиной удается создать эффект вовлеченности зрителя в сюжетную и эстетическую среду своих работ.

Созданные на протяжении всей творческой карьеры художника и представленные на выставке полотна — это философские размышления автора об окружающей нас жизни, ее непритязательной поэтической красоте, с которой мы ежедневно соприкасаемся, но которую порой не замечаем. Выставка «Просто о жизни» — это повод для каждого из нас заглянуть в себя, осмотреться вокруг и раскрыть что-то новое, ранее не увиденное.

10 марта - 17 апреля 2022

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков