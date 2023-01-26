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Питерец.ру » Культура » Выборгский театр готовит премьеру спектакля «Дуры мы, дуры…»

Выборгский театр готовит премьеру спектакля «Дуры мы, дуры…»

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94
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
27 и 28 января выборгский театр «Святая крепость» покажет премьеру спектакля «Дуры мы, дуры…»

27 и 28 января выборгский театр «Святая крепость» покажет премьеру спектакля «Дуры мы, дуры…» по пьесе режиссера, драматурга и заслуженного деятеля искусств Удмуртии Дамира Салимзянова.

В центре спектакля судьбы трех женщин среднего возраста, у каждой из которых есть мужчина, но они ощущают себя одинокими. Героиням предстоит научиться ценить того, кто рядом, и радоваться каждому мгновению жизни.

Эскиз спектакля был представлен выборгской публике минувшим летом в рамках творческой лаборатории Театра Наций. Постановка создана главным режиссером Ульяновского драматического театра Владимиром Золотарем.

Главные роли исполняют актрисы «Святой крепости» — заслуженная артистка России Татьяна Тушина, Галина Басырова и Елена Керзина.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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