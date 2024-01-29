В Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда передали картину «Весна 1945 года. Победа»

В Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда передана картина туркменского художника Мамеда Мамедова «Весна 1945 года. Победа». Произведение подарила городу житель блокадного Ленинграда, заслуженный деятель культуры Туркменистана, супруга живописца Галина Мамедова. Сегодня с ней встретились в музее Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

– Огромное спасибо за этот подарок. Сегодня мы торжественно передаём картину Государственному музею обороны и блокады Ленинграда. На ней изображён салют в честь нашей Победы. Она станет ценным пополнением музейного фонда, – сказал глава города.

Спикер парламента прокомментировал встречу:

«Очень важно, что до сих пор жители блокадного Ленинграда, где бы они ни находились, помнят о родном городе. Выражаю огромную признательность Галине Алексеевне Мамедовой за решение подарить это живописное полотно Петербургу. Её вклад в сохранение исторической памяти бесценен. Уверен, что картина займёт достойное место в Музее обороны и блокады Ленинграда, и работу смогут увидеть все желающие. Такие произведения – символы нашей общей истории о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда».

Александр Бельский, Александр Беглов и Галина Мамедова осмотрели выставку подлинных наград Города-Героя Ленинграда. Губернатор вручил гостю почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Затем состоялось чаепитие.

Мамед Мамедов (1938-1985) – туркменский живописец, член Союза художников Туркменистана, заслуженный деятель искусств Туркменистана. Посвятил большое количество картин и графических листов теме Великой Отечественной войны, на которую пришлось его детство. В 1985 году он написал свою последнюю работу «Весна 1945 года. Победа». Супруга художника передала её главе города на встрече, состоявшейся 10 сентября 2023 года с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Ашхабаде, во время визита петербургской делегации в Туркменистан. Ранее, в 2021 году фонд Музея обороны и блокады Ленинграда пополнила другая картина Мамеда Мамедова «Блокада. Дети-сироты военного времени 1941-1943».

Отметим, Санкт-Петербург и Туркменистан связаны памятью о Великой Отечественной войне. Уроженцы Туркменской ССР принимали участие в обороне города. На Пискарёвском кладбище установлена мемориальная плита «Вечная память героям-туркменистанцам, погибшим в боях за Ленинград». Туркменистан принял свыше 32 тысяч эвакуированных ленинградцев, в осаждённый город направлялись эшелоны с продовольствием. Для поднятия боевого духа на фронт в составе концертных бригад выезжали туркменские писатели, поэты, художники, музыканты и певцы.