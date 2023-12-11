Два проекта Пятого канала победили в двух номинациях ТЭФИ-2023

Два проекта Пятого канала – «День ангела» и «Алые паруса» - получили награды престижной национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023. Сегодня, 8 декабря, академики назвали лучшие телевизионные проекты в категории информационного и общественно-политического вещания.

Известный на весь мир выпускной «Алые паруса» получил заветную статуэтку за победу в номинации «Трансляция культурного события». Много лет Пятый ведет прямую трансляцию самого романтичного праздника, который стал визитной карточкой не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.

Из года в год праздник поражает своим масштабом и красотой. В июне «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей. Совокупная аудитория составила почти 33 миллиона. В телевизионном эфире в России и странах СНГ выпускной посмотрело 22 434 070 человек. человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в Сети интернет впервые превысило 10 миллионов.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». В ночь с 24 на 25 июня 13,8% телезрителей России следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала.

«Алые паруса» были неоднократно отмечены экспертами отрасли наградами различных уровней. В этом году легендарный выпускной признан главным достижением России за последние 20 лет. Праздник стал безусловным лидером голосования на сайте проекта «Достижения.рф»! «Алые паруса» набрали 2 308 980 голосов. В рейтинге приняли участие 1 111 проектов из 89 регионов страны. За 100 дней реализации проекта участие в онлайн-голосовании приняли десять миллионов человек.

Проект «Алые паруса-2023» также стал победителем престижной премии в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа «МедиаБренд» в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде». Бронзу конкурса принесла Пятому номинация «Лучший проморолик развлекательной программы». В этом году впервые в истории легендарного выпускного для графического оформления его трансляции были использованы нейросети. Ведущий мотив оформления выбрали в соответствии с общероссийской тематикой – годом учителей и наставников. На глазах у зрителей маленький мальчик прошел все этапы взросления от школьника до мудрого профессора. В основу оформления заставок и промороликов проекта «Алые паруса-2023» легла стилистическая манера картин русских художников-передвижников и маринистов конца 19 века, а также рисунки Хаяо Миядзаки.

Еще один проект Пятого канала - «День ангела» одержал победу в номинации «Программа социальной направленности». Главные герои проекта – дети, которые остались без попечения родителей. Их главное желание – быть частью огромной и дружной семьи и иметь любящих маму и папу, родной дом, - и старается исполнить Пятый канал.

Обязательная часть каждой программы - погружение в какую-нибудь профессию, о которой мечтает герой и, конечно, праздник с подарками. Десятки российских звезд из мира музыки, кино, спорта, общественные деятели поздравляют ангелов с днем рождения, приглашают на свои концерты, матчи, тренировки, съемочные площадки. С каждым годом у «Дня ангела» появляются новые друзья - организации и просто зрители, которые приглашают к себе в гости, стараются показать что-то интересное и готовят подарок ребенку от себя.

В этом году проект отметил юбилей. За 10 лет существования проекта 385 детей обрели любящих родителей.

Пятый канал не ограничивается поиском приемных родителей, сопровождает детей на протяжении всего процесса усыновления и следит за жизнью каждого ангела. И каждым выпуском показывает, что взять в семью приемного ребенка – это не страшно, а благородно и очень важно.

Кроме того, проект знакомит зрителей с психологами, волонтерами в сфере социальной поддержки, рассказывает в том числе и о развитии детей с особенностями. В социальных сетях программы любой желающий может задать вопросы, касающиеся судьбы того или иного ребенка, уточнить детали оформления пакета документов, получить полезную информацию, поделиться своим опытом воспитания.

«День ангела» был неоднократно отмечен на различных конкурсах и фестивалях. В 2013 году программа получила специальный приз Премии «СеЗам». В 2016 «День ангела» получил награду Фестиваля «Герой нашего времени» в номинации «Традиции милосердия». В 2018 году проект уже становился обладателем высшей телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Утренняя программа».