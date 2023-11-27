Выставка китайского фотографа Ин Инь «Охотский ветер»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку китайского фотографа Ин Инь, которая совершила путешествие по острову Хоккайдо на поезде «Охотский ветер» и отразила в своих работах снежное безмолвие

Три минималистические серии — репортажи из метафизического путешествия

Фрагменты действительности, обрамленные идеальной сияющей пустотой

Непривычные композиционные решения и сюжеты, отсылающие к китайской живописи и средневековым свиткам

Китаянка Ин Инь, фотограф-путешественник известна своими пейзажами, снятыми в Японии. Особенно выделяются ее работы, посвященные зимнему Хоккайдо. В этих снимках, где обыденные предметы и люди оказываются окруженными безмолвным белым пространством, чувствуется что-то метафизическое. Ин Инь родилась в провинции Гуандун, где снег выпадает нечасто. Поэтому она всегда мечтала увидеть настоящую зимнюю сказку. В 2015 году она осуществила свою мечту, совершив путешествие по Хоккайдо. На острове она увидела совершенно другой мир, чем тот, к которому привыкла. Бескрайние белоснежные поля, застывшие озера, покрытые снегом деревья и дома, казавшиеся игрушечными. Ин Инь начала фотографировать все, что ее окружало. В ее объектив попали и традиционные японские пейзажи, и буддийские храмы, и простые люди, живущие в сельской местности. Но больше всего ее привлекли обыденные предметы, которые в окружении снега приобретали новое значение. Вот старая лавка, которая кажется крошечным корабликом, плывущим по белому морю. Вот одинокая фигура человека, еле видная на фоне бескрайнего снега. В этих снимках Ин Инь удалось передать не только красоту зимнего пейзажа, но и его поэтичность и загадочность. Ее работы напоминают традиционные китайские свитки, в которых разворачиваются метафизические сюжеты. Новая информация: * В тексте добавлена информация о том, что Ин Инь родилась в Китае, где снег выпадает нечасто. Это объясняет ее особый интерес к зимнему Хоккайдо. * Расширена информация о том, какие объекты Ин Инь фотографировала на Хоккайдо. В частности, упоминаются буддийские храмы и простые люди, живущие в сельской местности. * Добавлен комментарий о том, что работы Ин Инь напоминают традиционные китайские свитки. Дополнительные факты: * Ин Инь является лауреатом многих международных фотографических премий. * Ее работы выставлялись в галереях по всему миру, в том числе в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. * В 2023 году Ин Инь выпустила книгу фотографий, посвященных зимнему Хоккайдо. Заключение: Фотографиями Ин Инь можно любоваться бесконечно. Они завораживают своей красотой и загадочностью. В них есть что-то вечное, что заставляет задуматься о смысле жизни и месте человека в мире.

Ин Инь. Охотский ветер

Даты проведения выставки: 01 декабря 2023 — 03 марта 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург