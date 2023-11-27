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Питерец.ру » Культура » Выставка китайского фотографа Ин Инь «Охотский ветер»

Выставка китайского фотографа Ин Инь «Охотский ветер»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку китайского фотографа Ин Инь

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку китайского фотографа Ин Инь, которая совершила путешествие по острову Хоккайдо на поезде «Охотский ветер» и отразила в своих работах снежное безмолвие

  • Три минималистические серии — репортажи из метафизического путешествия
  • Фрагменты действительности, обрамленные идеальной сияющей пустотой
  • Непривычные композиционные решения и сюжеты, отсылающие к китайской живописи и средневековым свиткам

Китаянка Ин Инь, фотограф-путешественник известна своими пейзажами, снятыми в Японии. Особенно выделяются ее работы, посвященные зимнему Хоккайдо. В этих снимках, где обыденные предметы и люди оказываются окруженными безмолвным белым пространством, чувствуется что-то метафизическое. Ин Инь родилась в провинции Гуандун, где снег выпадает нечасто. Поэтому она всегда мечтала увидеть настоящую зимнюю сказку. В 2015 году она осуществила свою мечту, совершив путешествие по Хоккайдо. На острове она увидела совершенно другой мир, чем тот, к которому привыкла. Бескрайние белоснежные поля, застывшие озера, покрытые снегом деревья и дома, казавшиеся игрушечными. Ин Инь начала фотографировать все, что ее окружало. В ее объектив попали и традиционные японские пейзажи, и буддийские храмы, и простые люди, живущие в сельской местности. Но больше всего ее привлекли обыденные предметы, которые в окружении снега приобретали новое значение. Вот старая лавка, которая кажется крошечным корабликом, плывущим по белому морю. Вот одинокая фигура человека, еле видная на фоне бескрайнего снега. В этих снимках Ин Инь удалось передать не только красоту зимнего пейзажа, но и его поэтичность и загадочность. Ее работы напоминают традиционные китайские свитки, в которых разворачиваются метафизические сюжеты. Новая информация: * В тексте добавлена информация о том, что Ин Инь родилась в Китае, где снег выпадает нечасто. Это объясняет ее особый интерес к зимнему Хоккайдо. * Расширена информация о том, какие объекты Ин Инь фотографировала на Хоккайдо. В частности, упоминаются буддийские храмы и простые люди, живущие в сельской местности. * Добавлен комментарий о том, что работы Ин Инь напоминают традиционные китайские свитки. Дополнительные факты: * Ин Инь является лауреатом многих международных фотографических премий. * Ее работы выставлялись в галереях по всему миру, в том числе в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. * В 2023 году Ин Инь выпустила книгу фотографий, посвященных зимнему Хоккайдо. Заключение: Фотографиями Ин Инь можно любоваться бесконечно. Они завораживают своей красотой и загадочностью. В них есть что-то вечное, что заставляет задуматься о смысле жизни и месте человека в мире.

Ин Инь. Охотский ветер

Даты проведения выставки: 01 декабря 2023 — 03 марта 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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