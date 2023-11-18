«Театральный проект 27» выдаст «Ключ от 505-й»

«Театральный проект 27», известный по спектаклям «Жирная Люба», «Сочинение про Джобса», «Лис PEACE», «Тоня Глиммердал», выпускает в Петербурге новый спектакль для подростков – «Ключ от 505-й». Это школьная драма о бунте с живой музыкой, в которой задействованы уже полюбившиеся зрителям артисты театра и кино: Алесь Снопковский, Игорь Головин, Егор Строков, Любовь Яковлева, Антонина Введенская. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ООГО «Российский фонд культуры».

«В каморке, что за актовым залом репетировал школьный ансамбль...» – и это не только слова из известной песни культовой рок-группы «Чиж & Co».

Премьера «Театрального проекта 27» «Ключ от 505-й» – это рок-спектакль, затрагивающий проблемы самовыражения современного подростка и налаживания диалога с окружающим миром «взрослых» в тот самый момент, когда вчерашнему ребенку вдруг кажется, что он совершенно один.

В этой постановке режиссер Дмитрий Мульков, уже известный по разного рода театральным экспериментам и спектаклю «Простаковы» в Кемеровском театре драмы (лонг-лист «Золотой маски»), вместе с творческой командой проекта задумал показать, что энергия подросткового протеста не разрушительна, а даже наоборот созидательна, если не порицается и находит поддержку у взрослых.

«Мне хочется поддержать подростков, которые сталкиваются с трудностями в ежедневном столкновении с образовательной системой, с выполнением навязываемых, порой совершенно бессмысленных правил, с давлением со стороны учителей, с необходимостью подчиняться и соответствовать определенным нормам (как внешним, так и внутренним), с убийственной скукой и нетворческой рутиной обучения, специально организованной для воспитания послушной и не умеющей критически мыслить массы (за место поддержки индивидуальности в каждом). Мне хочется вдохновить подростков на инициативу снизу, на творческий протест, зарядить их энергией к тому чтобы делать что-то (в том числе играть рок-музыку, собирать группу).»Дмитрий Мульков, режиссер спектакля

«Ключ от 505-й» – это музыкально-сценический рассказ про взросление и проблемы, с которыми сталкиваются школьники в старших классах: обретение самостоятельности, поиск собственного голоса, протест против старшего поколения, вечная тема отцов и детей. Однако лейтмотивом постановки остается история поисков: поиска формы искусства, которая позволит проявиться гению таланта, поиска круга единомышленников, которые станут той самой силой, дающей энергию смелости и готовности идти за мечтой и, конечно, главного поиска жизни каждого человека – самого себя. Это все «ключ от 505-й»... или от сердца зрителя. Тут уже решать каждому конкретному ребенку, который уже завтра войдет в этот мир, повзрослевшим, но с неизменной музыкой внутри.

После второго спектакля состоится обсуждение стеатральным педагогом.

Создатели спектакля:

Режиссер Дмитрий Мульков

Драматург Лара Бессмертная

Художник-постановщик Оганес Айрапетян

Художник по костюмам Оганес Айрапетян

Видеохудожник Андрей Платонов

Композиторы Дмитрий Мульков, Андрей Платонов

В ролях Алесь Снопковский, Любовь Яковлева, Егор Строков, Антонина Введенская, Игорь Головин

Выпускающие продюсеры Анастасия Урусова, Александра Спирина

Помощник режиссера Ксения Шаврина

Ассистент художника по костюмам Валерия Камольцева

Директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская





Показы состоятся 2 декабря в 16-00 и 20-00 на сцене площадки «Скороход» по адресу: ул. Московский проспект, 107 к 5, 4 этаж, 12+