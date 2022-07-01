Всероссийский день чтения вслух пройдет в Петербурге

23 июля впервые в Санкт-Петербурге, а так же в столицах 14 регионов страны пройдёт праздник слова, книги и чтения – Всероссийский день чтения вслух.

Фонд «Живая классика», известный своим масштабным литературным конкурсом для подростков, запускает новый проект. Всероссийский день чтения вслух – это день, когда любой желающий может выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы. Это праздник, который создают горожане для горожан и гостей города. Поучаствовать может любой желающий! Нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе.

Флагманами Всероссийского дня чтения вслух станут 15 регионов. В них будут организованы специальные площадки, где пройдут литературные мероприятия: Саратовская область (Саратов, Энгельс), Самарская область (Самара), Челябинская область (Челябинск, Магнитогорск), Свердловская область (Екатеринбург), Удмуртская республика (Ижевск, Сарапул, село Завьялово), Республика Башкортостан (Уфа), Тюменская область (Тюмень), Республика Татарстан (Казань, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Нурлат), Пермский край (Пермь), Воронежская область (Воронеж), Псковская область (Псков), Кировская область (Киров, пгт Мурыгино, пос. Речной), Мурманская область (Мурманск), Санкт-Петербург и Москва.

Тысячи людей примут участие в масштабном литературном нетворкинге – будут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных, и, конечно же, читать вслух! На одной сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, артисты, спортсмены и певцы, а так же эксперты в области культуры и литературы.

Подать заявку на участие в программе акции может любая площадка – и кафе, и театр, и вокзал, и торговый центр, и даже пожарная часть.

Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня чтения вслух: https://деньчтениявслух.рф/, https://vk.com/denvsluh

Организатор акции Всероссийский день чтения вслух – фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке фонда Президентских грантов. Партнеры проекта – Министерство Просвещения России, Россотрудничество, МДЦ «Артек», театральный институт имени Бориса Щукина и компания «Гознак». При поддержке глав регионов.