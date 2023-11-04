9-10 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге состоится XVII международная научная конференция «Литература одного дома». Традиционно она посвящена истории литературы ХХ–ХХI веков и творческому наследию деятелей культуры Писательского дома на канале Грибоедова, 9 в Санкт-Петербурге. Организатор – Государственный литературный музей «ХХ век».

Второй год подряд конференция начнется работой молодежной секции. Юные участники посвятят свои доклады юбилярам 2023 года – Максиму Горькому (155 лет), Николаю Заболоцкому (120 лет), Владимиру Маяковскому (130 лет) и Борису Стругацкому (90 лет).

Первый день конференции пройдет в залах Мариинского дворца. Основную часть мероприятия откроет доклад «Сергей Михайлович Волконский и его место в петербургской культуре и литературе Серебряного века», который прочтет доктор исторических наук Елена Жбанкова, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва).

О проекте "Год А.Н. Толстого" расскажет руководитель Историко-литературного музея города Пушкина Елена Лермонтова. С докладом «Искусство слова в наследии Евгения Ивановича Чарушина» выступит внучка писателя – Евгения Чарушина-Капустина.

Участниками конференции станут гости из Казани, Архангельска, Липецка и Нижнего Новгорода. Речь пойдет о петроградской истории Дома Аксеновых, в частности, о связи с Санкт-Петербургом музея писателя-шестидесятника Василия Аксенова в Казани. О литературной стороне деятельности писателя, исследователя Арктики Николая Пинегина расскажут представители Северного морского музея. Два доклада будут посвящены поэту Виктору Сосноре.

Второй день конференции запланирован в пространстве выставки «Ловцы слов» Литературного музея «ХХ век». Среди тем выступлений заявлены следующие: «Русские писатели XX века в мировой филателии», «Петербург Александра Грина как объект музеефикации», «С кем на Расстанной улице рассталась Ольга Берггольц?», «Ленинград и ленинградские барды в репортаже Ю. Визбора "Проспект белых ночей…"».

Ожидаются несколько онлайн-выступлений докладчиков из Москвы, Саратова, Кирова. В частности, кандидат филологических наук Елизавета Исаева из Театральной академии им. Щукина (Москва) расскажет о первой пьесе Евгения Шварца. В конференции примут участие ведущие вузы Петербурга – СПбГУ, СПбГИК, РГПУ им. Герцена.

Сотрудники Литературного музея «ХХ век» представят на конференции материалы научных исследований этого года. Заведующий отделом Татьяна Раншакова прочтет доклад о работе Николая Заболоцкого над переводами «Слова о полку Игореве» и «Витязя в тигровой шкуре». Методист Екатерина Солилова расскажет об архиве поэта, публициста, переводчика Дмитрия Левоневского, хранящегося в фондах музея.

Для онлайн-слушателей организована трансляция выступлений 9-10 ноября. По итогам конференции «Литература одного дома» планируется выпустить ежегодный альманах.