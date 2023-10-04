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Питерец.ру » Культура » Фестиваль молодых писателей «Как хорошо уметь писать» – 2023

Фестиваль молодых писателей «Как хорошо уметь писать» – 2023

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Опубликовал: Вадик Котов
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Пятнадцатый, юбилейный Всероссийский фестиваль прозаиков и поэтов, пишущих для детей, «Как хорошо уметь писать!» пройдёт в Санкт-Петербурге

Пятнадцатый, юбилейный Всероссийский фестиваль прозаиков и поэтов, пишущих для детей, «Как хорошо уметь писать!» пройдёт в Санкт-Петербурге с 6 по 8 октября 2023 года.

В фестивале традиционно участвуют как совсем молодые и пока не известные широкой публике авторы, так и писатели, уже получившие профессиональное признание. Формат семинарских занятий, лежащий в основе фестиваля, помогает им обменяться опытом и получить разбор своих текстов от мэтров детской литературы. Мастерами семинаров выступят Сергей Махотин, Николай Крыщук, Марина Бородицкая, Анна Игнатова.

Откроет фестиваль конференция, где участники фестиваля обсудят особенности современных книг для детей. 6 октября мероприятие могут посетить все любители детской литературы. Конференция пройдет в новом креативном пространстве Литературного музея «ХХ век» (2 этаж Большого Гостиного двора, Садовая ул., 17) — точке притяжения читающего и думающего Петербурга.

Государственный литературный музей «ХХ век» выбран местом открытия Фестиваля не случайно. Музей бережно хранит память об отечественной литературе и писателях ХХ века во всем многообразии методов творчества и художественных тенденций, оказавших огромное влияние на формирование и развитие современной литературы. Особым предметом музейного рассказа является детская литература XX века – явление сложное, новаторское, уникальное. Новое креативное пространство музея носит название «ХХI век» и служит передаче смыслов, заложенных в классической литературе, так называемого национального нравственного кода, современными методами с вовлечением большого круга партнеров. 7 октября в рамках фестиваля молодых писателей Государственный литературный музей «ХХ век» откроет издательскую лабораторию – новое интерактивное занятие для детей. В ходе игры участникам предложат пройти весь процесс издательства книги.

7 и 8 октября участники фестиваля проведут в «Доме детской книги» и на встречах с детской аудиторией. «ДДК» объединяет в себе издательство, исследовательский центр, площадку для встреч с читателями и семинары детских писателей.

В этом году в оргкомитет поступило более 130 заявок со всех концов страны и из зарубежья. Среди выбранных для участия авторов — писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины (Ленинградской области), Новосибирска, Стерлитамака, Минска, Челябинска, Архангельска, Городца (Нижегородская область), Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других. Тексты поэтов и прозаиков, прошедших конкурсный отбор, войдут в ежегодный альманах «Как хорошо!..»-15, который презентуют и вручат авторам на открытии фестиваля.

Фестиваль состоится при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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