СПбГУ и Эрмитаж представили совместное издание о растениях в произведениях искусства музея

В Государственном Эрмитаже состоялось представление иллюстрированного издания «Сад Эрмитажа» — совместной научно-исследовательской инициативы Санкт-Петербургского государственного университета и Эрмитажа, которая позволила объединить искусство и науку и по-новому взглянуть на произведения из собрания музея. В торжественной церемонии приняли участие первый проректор СПбГУ Елена Чернова, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский, а также участники проекта от музея и Университета.

Книга стала результатом научной работы искусствоведов Государственного Эрмитажа, ботаников Санкт-Петербургского университета, фонда «Эрмитаж XXI век» и участников международного проекта «Молодость», направленного на развитие музейных практик работы с молодежью в возрасте от 17 до 28 лет.

«Это второй совместный проект, который реализуется в современном и уже привычном для нас междисциплинарном формате. Участниками этого проекта стали не просто универсанты, а в первую очередь молодые исследователи, вдохновленные этой задачей и готовые воплощать свои идеи в рамках общего проекта в жизнь. Результат — совершенно замечательная книга "Сад Эрмитажа", которой мы, безусловно, можем гордиться. Я уверена, что бабочки, прилетевшие в сад, далеко не последний совместный проект Университета и Эрмитажа. Мы готовы и дальше действовать во благо сохранения и создания тех традиций, хранителем которых являются и Эрмитаж, и Санкт-Петербургский университет», — сказала первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

Как отметил во вступительной статье к изданию «Сад Эрмитажа» генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский, в основу проекта положена матрица возвышенно-мистического и конкретно-концептуального — на страницах книги встречаются произведения искусства и научный подход к растениям, вместе это дает яркий эффект концептуального искусства.

«Эрмитаж предоставляет картины и другие произведения, а Университет — свое экспертное мнение, благодаря чему все растения, которые встречаются на отобранных специалистами Эрмитажа экспонатах музея, получают свое название и интерпретацию. Особенно приятно, что в этой работе принимают участие молодые исследователи музея и Университета, они также написали статьи для этой книги и показали свой взгляд на сады. Мы вместе и дальше будем продолжать эту линию, которая соединяет и молодых, и взрослых исследователей, заинтересованных в университетских и музейных практиках», — сказал во время представления издания генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский.

В рамках работы над проектом сотрудники Эрмитажа отобрали более 200 произведений искусства — натюрморты, пейзажи, аксессуары, посуду и другие объекты — для дальнейшего анализа ботаниками Санкт-Петербургского университета. Как рассказала ведущий специалист Управления экспозиций и музейных коллекций СПбГУ, один из участников проекта «Сад Эрмитажа» Валентина Бубырева, во время работы экспертам Университета удалось идентифицировать не менее 219 различных видов растений, большинство из них — на произведениях голландских художников.