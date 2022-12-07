СПбГУ и Эрмитаж представили совместное издание о растениях в произведениях искусства музея

В Государственном Эрмитаже состоялось представление иллюстрированного издания «Сад Эрмитажа» — совместной научно-исследовательской инициативы Санкт-Петербургского государственного университета и Эрмитажа, которая позволила объединить искусство и науку и по-новому взглянуть на произведения из собрания музея. В торжественной церемонии приняли участие первый проректор СПбГУ Елена Чернова, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский, а также участники проекта от музея и Университета.
Книга стала результатом научной работы искусствоведов Государственного Эрмитажа, ботаников Санкт-Петербургского университета, фонда «Эрмитаж XXI век» и участников международного проекта «Молодость», направленного на развитие музейных практик работы с молодежью в возрасте от 17 до 28 лет.
Как отметил во вступительной статье к изданию «Сад Эрмитажа» генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский, в основу проекта положена матрица возвышенно-мистического и конкретно-концептуального — на страницах книги встречаются произведения искусства и научный подход к растениям, вместе это дает яркий эффект концептуального искусства.
В рамках работы над проектом сотрудники Эрмитажа отобрали более 200 произведений искусства — натюрморты, пейзажи, аксессуары, посуду и другие объекты — для дальнейшего анализа ботаниками Санкт-Петербургского университета. Как рассказала ведущий специалист Управления экспозиций и музейных коллекций СПбГУ, один из участников проекта «Сад Эрмитажа» Валентина Бубырева, во время работы экспертам Университета удалось идентифицировать не менее 219 различных видов растений, большинство из них — на произведениях голландских художников.