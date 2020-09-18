Посетители парка «Россия – моя история» смогут прикоснуться к Арктике

17 сентября в Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Прикоснись к Арктике», организованная совместно с Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Экспозиция рассказывает об истории освоения Арктики, уникальные экспонаты дополнены мультимедийным и интерактивным контентом.

Выставка состоит из шести тематических разделов: «История российских полярных исследований. Роль Санкт-Петербурга в освоении Арктики», «Природа и этнография полярных просторов», «Северный морской путь», «Профессии и быт полярников», «Техника за полярным кругом», «Современное освоение Арктики и перспективы развития регионов АЗРФ».

Специальный раздел «Игры и викторины» позволит гостям выставки проверить свои знания по истории освоения, изучения и исследования Арктики, ответив на вопросы виртуальной викторины и собрав свою собственную экспедицию на Северный Полюс во время интерактивной игры. Специальный «смартфон» размером с человеческий рост познакомит с профессиями севера, представители которых сами расскажут о себе и предложат сфотографироваться на память.

Самые юные посетители наверняка заинтересуются моделями судов, ледоколов и традиционными детскими игрушками крайнего севера.

В атриуме разместился самый настоящий чум с предметами быта, используемыми северянами, также представлены и очень редкие предметы, изготовленные из букулюма.

На многочисленных стендах размещены гербарии с типичными представителями флоры крайнего севера, фотографии, схемы устройств жилищ и средств передвижения коренных жителей.

Встречает посетителей веселая компания белых медвежат и оленят, которые вместе образуют фотозону и приглашают всех желающих на выставку, чтобы в буквальном смысле «прикоснуться к Арктике».

Партнерами выставки стали Музей мирового океана «Ледокол Красин», Кунсткамера, Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, Министерство обороны РФ, Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге, Представительство Республики Коми в Санкт-Петербурге, музей «Лабытнанги», АО «Балтийский завод», Международный центр Северных конвоев, Российский государственный университет имени А. И. Герцена, Представительство Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге, ФГУП «АТОМФЛОТ», часовой завод «Ракета», ЦКБ «Айсберг».

Посетители смогут ознакомиться с выставкой как самостоятельно, так и в сопровождении экскурсовода. Подробная информация на сайте myhistorypark.ru

Выставка продлится до 1 октября 2020 года, вход на нее свободный.



