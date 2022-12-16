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Питерец.ру » Общество » Петербургские единороссы поздравили единственную в стране и мире женщину-арктического капитана с 90-летием Северного морского пути

Петербургские единороссы поздравили единственную в стране и мире женщину-арктического капитана с 90-летием Северного морского пути

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургские единороссы поздравили единственную в стране и мире женщину-арктического капитана с 90-летием Северного морского пути

Людмила Анатольевна Тибряева посвятила службе на флоте 40 лет своей жизни. Сегодня она вместе с коллегами делится бесценным опытом с теми, кто мечтает встать на капитанский мостик.

За точку отсчета юбилея отечественного судоходства по Северному Ледовитому океану, который отмечается 17 декабря, взят 1932 год. Именно тогда ледокольный пароход «Александр Сибиряков» впервые в мире сумел пройти от Архангельска до Берингова моря за одну навигацию.

В преддверии 90-летия Северного морского пути депутат городского парламента из фракции «Единой России» Константин Чебыкин посетил ледокол «Красин». На борту судна-музея парламентарий лично поздравил с профессиональным праздником единственную в стране и мире женщину-арктического капитана Людмилу Тибряеву, а также ее коллег-капитанов морского флота.

Аналогов проводки судов по Северному морскому пути в мире нет, и Россию до сих пор никто не смог опередить, подчеркнул Константин Чебыкин.

«Советские и российские моряки были первыми в освоении просторов Северного Ледовитого океана. Хочу сказать спасибо нашим труженикам и выразить особенную признательность Людмиле Анатольевне Тибряевой. Эта женщина ─ мировая легенда и замечательный наставник для будущих капитанов!», ─ поделился Константин Чебыкин.

С таких людей нужно брать пример, потому что они ─ настоящие герои Отчества, заявил депутат.

Работа арктического капитана ─ мужская профессия, но этот путь по силам и женщинам, убеждена Людмила Тибряева.

«К счастью, сегодня у представительниц прекрасного пола есть возможность получить соответствующее образование. Девушки могут получить необходимые знания как в средних специальных, так и в высших учебных заведениях страны. А практический опыт со временем обязательно придет», ─ убеждена капитан Тибряева.

«Единая Россия» сердечно поздравляет всех петербуржцев, причастных к освоению просторов Арктики и отечественному арктическому флоту.

Источник: Единая Россия
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