Петербургские единороссы поздравили единственную в стране и мире женщину-арктического капитана с 90-летием Северного морского пути

Людмила Анатольевна Тибряева посвятила службе на флоте 40 лет своей жизни. Сегодня она вместе с коллегами делится бесценным опытом с теми, кто мечтает встать на капитанский мостик.
За точку отсчета юбилея отечественного судоходства по Северному Ледовитому океану, который отмечается 17 декабря, взят 1932 год. Именно тогда ледокольный пароход «Александр Сибиряков» впервые в мире сумел пройти от Архангельска до Берингова моря за одну навигацию.
В преддверии 90-летия Северного морского пути депутат городского парламента из фракции «Единой России» Константин Чебыкин посетил ледокол «Красин». На борту судна-музея парламентарий лично поздравил с профессиональным праздником единственную в стране и мире женщину-арктического капитана Людмилу Тибряеву, а также ее коллег-капитанов морского флота.
Аналогов проводки судов по Северному морскому пути в мире нет, и Россию до сих пор никто не смог опередить, подчеркнул Константин Чебыкин.
С таких людей нужно брать пример, потому что они ─ настоящие герои Отчества, заявил депутат.
Работа арктического капитана ─ мужская профессия, но этот путь по силам и женщинам, убеждена Людмила Тибряева.
«Единая Россия» сердечно поздравляет всех петербуржцев, причастных к освоению просторов Арктики и отечественному арктическому флоту.