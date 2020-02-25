Выставка «Антарктида: два века исследования»

3 марта 2020 года в 17.00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Антарктида: два века исследования». Выставка посвящена истории открытия и освоения Антарктиды, природе Южного материка, работе советских и российских станций на территории Антарктиды.

Выставка расскажет посетителям о том, как люди искали неведомую землю в Южном полушарии, о Первой русской антарктической экспедиции, в ходе которой русские первооткрыватели Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев обнаружили неизвестный дотоле материк, покрытый льдом. Посетители узнают о ключевых этапах освоения Антарктиды – картографировании ее берегов, первой высадке и первой зимовке в Антарктиде, драматической истории гонки за достижение Южного полюса, первых полетах над ледяным континентом. Экспозиция расскажет о климате и геологии Антарктиды, о ее фауне.

Значительная часть выставки посвящена работе советских и российских исследовательских станций в Антарктиде. Начиная с открытия станций Мирный и Пионерская в 1956 г., нашими соотечественниками были собраны уникальные научные данные, позволяющие получить представление не только об Антарктиде, но и о нашей планете в целом, ее климате и истории, зарождении и эволюции жизни на Земле. Благодаря подлинным предметам, предоставленным Российским государственным музеем Арктики и Антарктики, посетители выставки смогут лучше представить себе быт и работу полярников в Антарктиде, в частности, увидеть интерьер первой в мире внутриконтинентальной антарктической станции. Особое место в экспозиции отведено истории открытия станции Восток у Южного геомагнитного полюса, бурения ледяного щита Антарктиды и достижения подледного озера Восток.

Экспозиция включает интерактивные экспонаты, позволяющие проследить этапы картографирования Антарктиды, ключевые маршруты антарктических экспедиций, процесс бурения ледника в районе станции Восток. Юных посетителей заинтересует возможность при помощи мультимедиа-симулятора провести парусный корабль сквозь айсберги или сыграть в игру «Покорми пингвина».

Во время работы выставки будут организованы тематические лекции и экскурсии.

Расписание лекций сотрудников научно-просветительского отдела Российского государственного музея Арктики и Антарктики:

7.03. в 15.00 - "200 лет со дня открытия Антарктиды русской экспедицией Ф.Ф.

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева"

14.03 в 15.00 - "Хрупкий мир Антарктики"

21.03. в 15.00 - "Гонка за Южный полюс. Экспедиции Р. Скотта и Р. Амундсена"

28.03. в 15.00 - "Советские и российские научно-исследовательские станции в Антарктике"

04.04. в 15.00 - "200 лет со дня открытия Антарктиды русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева"

Выставка продлится до 10 апреля 2020 г. Вход на выставку и лекции свободный.