ента новостей

16:15
Международный фестиваль «Русь танцевальная»
15:20
Премьера новой версии мюзикла «Мама-кот»
15:09
В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»
15:05
Выставка «Антарктида: два века исследования»
14:40
Фестиваль культуры народов Китая "Легенды и предания Поднебесной"
10:55
В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу
10:40
В Петербурге школьница выпрыгнула из окна
08:38
Петербуржцы наблюдали световые столбы
08:08
Реконструкция ТРК
18:56
Концерт ансамбля “Ленинградский Патефон”
18:53
Масленичная неделя в Историческом парке
18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
13:40
«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги
09:05
Трамп захотел примирения
08:14
Как выбирать торты и пирожные
09:36
Чего боятся люди в случае ухода Путина
09:12
Летать стали чаще
22:18
«Зенит» проиграл в Евролиге и с Хавьером Паскуалем во главе
19:55
Проект Театр Звука EFIR cнова в Санкт-Петербурге
19:52
Презентация книги стихов Сергея Казука
19:47
В Петербурге изъяли 128 килограммов запрещённой к ввозу продукции
19:44
В Петербург не пустили зараженные томаты
19:41
В Петербурге дан старт фестивалю «Студенческая Весна–2020»
19:38
ОНФ просит власти Петербурга проконтролировать ввод в эксплуатацию детсада на Октябрьской набережной
19:35
Ветераны развернут Знамя Победы над побережьем Адриатического моря
19:32
Реализация «Северного потока-2» продолжится
09:19
Путин поблагодарил США
08:57
Студии стали дороже
23:33
Спектакль «Пила вино и хохотала: Красное и Белое»
23:27
В Историческом парке в преддверии Международного женского дня стартуют новые экскурсии «ЯДЫ И НАРЯДЫ»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Антарктида: два века исследования»

Выставка «Антарктида: два века исследования»

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Антарктида: два века исследования»

3 марта 2020 года в 17.00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Антарктида: два века исследования». Выставка посвящена истории открытия и освоения Антарктиды, природе Южного материка, работе советских и российских станций на территории Антарктиды.

Выставка расскажет посетителям о том, как люди искали неведомую землю в Южном полушарии, о Первой русской антарктической экспедиции, в ходе которой русские первооткрыватели Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев обнаружили неизвестный дотоле материк, покрытый льдом. Посетители узнают о ключевых этапах освоения Антарктиды – картографировании ее берегов, первой высадке и первой зимовке в Антарктиде, драматической истории гонки за достижение Южного полюса, первых полетах над ледяным континентом. Экспозиция расскажет о климате и геологии Антарктиды, о ее фауне.

Значительная часть выставки посвящена работе советских и российских исследовательских станций в Антарктиде. Начиная с открытия станций Мирный и Пионерская в 1956 г., нашими соотечественниками были собраны уникальные научные данные, позволяющие получить представление не только об Антарктиде, но и о нашей планете в целом, ее климате и истории, зарождении и эволюции жизни на Земле. Благодаря подлинным предметам, предоставленным Российским государственным музеем Арктики и Антарктики, посетители выставки смогут лучше представить себе быт и работу полярников в Антарктиде, в частности, увидеть интерьер первой в мире внутриконтинентальной антарктической станции. Особое место в экспозиции отведено истории открытия станции Восток у Южного геомагнитного полюса, бурения ледяного щита Антарктиды и достижения подледного озера Восток.

Экспозиция включает интерактивные экспонаты, позволяющие проследить этапы картографирования Антарктиды, ключевые маршруты антарктических экспедиций, процесс бурения ледника в районе станции Восток. Юных посетителей заинтересует возможность при помощи мультимедиа-симулятора провести парусный корабль сквозь айсберги или сыграть в игру «Покорми пингвина».

Во время работы выставки будут организованы тематические лекции и экскурсии.

Расписание лекций сотрудников научно-просветительского отдела Российского государственного музея Арктики и Антарктики:

7.03. в 15.00 - "200 лет со дня открытия Антарктиды русской экспедицией Ф.Ф.
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева"

14.03 в 15.00 - "Хрупкий мир Антарктики" 

21.03. в 15.00 - "Гонка за Южный полюс. Экспедиции Р. Скотта и Р. Амундсена" 

28.03. в 15.00 - "Советские и российские научно-исследовательские станции в Антарктике"
04.04. в 15.00 - "200 лет со дня открытия Антарктиды русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева"

Выставка продлится до 10 апреля 2020 г. Вход на выставку и лекции свободный.

Источник: Пресс-служба Исторического парка "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-11-2019, 14:18
Выставка «Лицо Великой войны»
13-09-2019, 15:13
Выставка «И победа над врагом, и победа над коварством будет…»
18-07-2019, 08:41
Предложение, связанное с Антарктидой
1-03-2019, 15:23
Весенний фестиваль в Историческом парке «Россия-моя история»
30-03-2017, 08:59
Путешествие на Антарктику
31-10-2016, 16:26
Российские предприниматели вылетели в Аргентину

Происшествия на дорогах

0
150
Вчера, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
426
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
464
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
0
597
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх