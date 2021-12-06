Выставка «Притяжение Арктики»

11 декабря в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Притяжение Арктики».

Суровый арктический край, с давних пор овеянный мифами и легендами, всегда притягивал к себе путешественников и исследователей. Арктика во времена первых полярных экспедиций в начале XIX века воспринималась как совершенно неизвестное пространство. Изначально покорение полярных земель носило, скорее, романтический и духовный, нежели прагматический характер, который появился позднее. Но и в советские годы, и в наши дни север сохранил обаяние героического противостояния человека и природы.

В России хозяйственное освоение полярных земель связано с поморами, населявшими побережья Белого и Баренцева морей. В конце XIX века российское внимание к Арктике усилилось из-за её важнейшего стратегического значения и достигло пика после Русско-японской войны, когда правительство осознало значение северного морского пути и незамерзающих гаваней побережья Баренцева моря. Полярные экспедиции Г. Я. Седова, Г. Л. Брусилова и В. А. Русанова закончились трагически, но разожгли интерес к покорению севера и сделали полярников героями. В этот период был образован Романов-на-Мурмане, переименованный позднее в Мурманск, ставший «воротами в Арктику».

В 1920-1930-е годы арктические исследования и экспедиции служили не только воплощению героического образа советского человека, но и являлись дипломатическим фундаментом для привлечения симпатии к молодому советскому государству: ярким примером служит история спасения ледоколом «Красин» затерявшейся во льдах экспедиции У. Нобиле. В 1930-е годы осваивали не только морское, но и воздушное арктическое пространство: появляется профессия полярного лётчика, В. П. Чкалов совершает первый трансатлантический перелёт через Северный полюс, легендарная полярная станция «Северный полюс-1» занимается научными изысканиями на дрейфующих льдах.

После Великой Отечественной войны в Арктику отправлялись строго секретные экспедиции. Новая эра в арктическом регионе началась со спуска на воду атомоходов, первым из которых стал ядерный атомоход «Ленин». Северный морской путь стал доступным и достаточно безопасным для прохождения. В наше время Арктика сохраняет за собой стратегическое, хозяйственное и даже приключенческое значения.

Выставка пройдёт в рамках проекта «Изучение, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Арктики». На выставке будут представлены экспонаты, связанные с полярными экспедициями в Арктику, деятельностью капитанов дальнего плавания, а также с хозяйственным освоением полярных морей разных исторических периодов. Это предметы снаряжения и экипировки, документы, фотографии, личные вещи полярников, наградные и памятные знаки.

Выставка будет размещена в зале временных экспозиций и продлится до 10 февраля 2022 года. Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение 6+