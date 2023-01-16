Выставка "Фронтовой рисунок" в театре Буфф

17 января 2023 года Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда открывает в фойе театра выставочный проект под названием «Фронтовой рисунок». Выставка приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).

На выставке представлены стенды, рассказывающие об изобразительном искусстве на фронтах Великой отечественной войны. 11 постеров расскажут о художниках и продемонстрируют «фронтовые рисунки» – зарисовки из военных альбомов мастеров-баталистов, которые хранятся в фондах Музея обороны и блокады Ленинграда.

В годы Великой Отечественной войны художники Ленинграда служили в разных войсках, имели различные звания и специальности. Многие из них работали во фронтовых газетах, выпускали плакаты и листовки. В труднейших условиях художники продолжали рисовать. Вместо мольбертов они использовали винтовки, крылья самолета и другие сподручные средства. Во фронтовых рисунках мастера запечатлевали бытовые и военные сцены, пейзажи, портреты своих товарищей. Часто зарисовки выполнялись в форме серий, превращаясь в своеобразный графический дневник увиденного на фронте.

Для театра «Буфф» тема Великой Отечественной войны особенно важна. Основатель и художественный руководитель петербургского театра «Буфф» Исаак Романович Штокбант пережил страшные дни блокады, а в 19 лет был призван на фронт, где командовал взводом минометной батареи одного из стрелковых полков. После окончания Великой Отечественной войны Исаак Романович продолжил службу в армии, а после увольнения в запас поступил на режиссерский факультет Ленинградского театрального института.

«Я уже мальчишкой мечтал быть артистом. Во время войны, когда объявлялся отбой воздушной тревоги, мы с братом кубарем слетали по лестнице и неслись в театр. Билеты никто не проверял. Мы присоединялись к тем, кто поднимался из бомбоубежища в зал, и оказывались в театре, где шла оперетта Имре Кальмана «Сильва». Холодно, зал неотапливаемый. А Сильва в платье с декольте… Но, когда она садилась, под ее платьем вдруг обнаруживались валенки! В зале были военные в полушубках, шинелях, мы в ватниках. А на сцене – сказочный мир!» Вспоминал о военных годах Исаак Романович Штокбант

Выставку «Фронтовой рисунок» в фойе Основной сцены театра «Буфф» можно посетить с 17 по 31 января с 18:00 при наличии билета на вечерние представления. Экспозиция познакомит зрителей с художниками и искусством военного времени. Посетители откроют для себя военную графику и живопись периода Великой Отечественной войны, узнают о том, как работали фронтовики и убедятся, что, несмотря на любые ужасы войны, человек всегда стремится к прекрасному.