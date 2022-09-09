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Питерец.ру » Культура » Выставка "Посвящение Мольеру" в Театральной библиотеке

Выставка "Посвящение Мольеру" в Театральной библиотеке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
sptl.spb.ru
В Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке начнет работать выставка «Посвящение Мольеру»

1 октября 2022 года в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке начнет работать выставка «Посвящение Мольеру», подготовленная к 400-летию со дня рождения великого драматурга.

Жизнь и творчество Жана-Батиста Поклена, господина де Мольера (1622-1673) хорошо известны в нашей стране. В России написано немало глубоких исследований, посвященных творчеству французского драматурга. И это не случайно, ведь в русском театре играют пьесы Мольера, начиная с XVIII века.

На заре образования профессионального русского театра Придворная труппа сыграла множество пьес Мольера в различных переводах и переделках, формируя вкус российской театральной публики. Да и в наше время его произведения остаются актуальными. Во многих петербургских театрах идут спектакли по пьесам господина де Мольера.

В 2022 году человечество празднует 400 лет со дня рождения великого французского драматурга. Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека не могла пройти мимо такого важного события.

В Театральной библиотеке хранится значительное число уникальных материалов, связанных с историей мольеровских постановок на русской сцене. Это, прежде всего, экземпляры переводов и переделок пьес Мольера, принадлежавшие русской Придворной труппе и, по счастью, сохранившиеся в коллекции «Русская драма». А также эскизы театральных художников: А. Н. Бенуа, А. Я. Головина, Э. С. Кочергина, В. И. Фирера, – дающие представление о сценической истории драматургии Мольера в России в XX веке.

Кроме того, в фонде Театральной библиотеки хранятся прижизненные издания комедий Мольера, из коллекции князя В. Я. Лобанова-Ростовского, которые станут украшением выставки.

Своими материалами выставку «Посвящение Мольеру» поддержали петербургские театры.

Александринский театр предоставил материалы к спектаклям: «Дон Жуан» (1910, 1922, 1932 гг., режиссёр В. Э. Мейерхольд, художник А. Я. Головин) и «Тартюф» (1929 г., режиссёр Н. В Петров, художник Н. П. Акимов).

Кукол и эскиз декорации к спектаклю «Лекарь поневоле» (1958 г., режиссёр Е. С. Деммени, художник-постановщик Т. Г. Бруни) предоставил Театр марионеток им. Е. С. Деммени.

БДТ им. Г. А. Товстоногова, Молодежный театр на Фонтанке, Театр «Мастерская» и Театр им. В. Ф. Комиссаржевской представили на выставку фотографии спектаклей, которые шли и идут на этих сценах.

Выставка пройдет с 1 октября по 30 ноября 2022 г. в помещении библиотеки по адресу: ул. Зодчего Росси, 2 (вход с пл. Островского).

Источник: Театральная библиотека
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