Александр Бельский: «Русская Фиваида» напоминает о главной опоре нашего народа – духовности

В общественном пространстве «СреДА!» открылась выставка «Русская Фиваида», посвященная православному искусству. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, петербургские парламентарии Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Владимир Носов, Антон Соловьев, Александр Ходосок и Константин Чебыкин.

Спикер парламента отметил высокое значение экспозиции, напомнив, что в непростые времена именно духовные скрепы служат главной опорой для русского народа.

– Отрадно, что этот проект вызывает живой интерес не только у людей, которые глубоко разбираются в духовной тематике, но и у нашей молодежи. Это и те, кто принимает участие в выставке, и все, кто пришел сегодня посмотреть на работы, – сказал Александр Бельский.

Выставочно-просветительский проект «Русская Фиваида» – это обширная экспозиция, на которой представлены картины, скульптуры и другие произведения изобразительного искусства на тему православной культуры и храмовой архитектуры России. Авторами работ являются студенты творческих вузов города, опытные художники, специализирующиеся в разных жанрах и направлениях, живописцы, архитекторы-реставраторы.

Происхождение названия «Русская Фиваида» связано с землями на Русском Севере в районах Вологды и Белозерска, которые сравнивали с исторической областью Фиваидой в Египте. Там находились известные места поселений раннехристианских монахов-отшельников.