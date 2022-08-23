24 августа 2022 года в 13:00 в Историческом парке «Россия – моя история» открывается выставка «Жизнь с вирусами».
Во время открытия выставки с приветственными словами выступят:
- Ирина Петровна Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
- Елена Владимировна Проничева, генеральный директор Политехнического музея;
- Андрей Геннадиевич Ломакин, советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех»;
- Иван Владимирович Есин, управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель ассоциации исторических парков «Россия — Моя история»;
- Олег Александрович Черняга, генеральный директор парка «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге.
И другие официальные лица.
Проект разработан Политехническим музеем при поддержке «Национальной иммунобиологической компании» («Нацимбио») Госкорпорации Ростех.
Выставка расскажет о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества, способах борьбы с ними и о том, какой след они оставили в культуре.
Разделы выставки посвящены темам человеческого иммунитета, вакцинации, а также пандемии нашего времени — первой в эпоху социальных сетей и массовой коммуникации.
В Санкт-Петербурге выставка продлится до 25 сентября 2022 года.
Возрастное ограничение 12+
Вход в экспозицию свободный.
Выставка «Жизнь с вирусами»
24 августа 2022 года в 13:00 в Историческом парке «Россия – моя история» открывается выставка «Жизнь с вирусами».