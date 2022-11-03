ента новостей

20:09
Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»
20:08
В утреннем эфире Пятого канала появится новая познавательная программа
20:07
Все участники спецоперации на Украине получат статус ветерана боевых действий
20:00
Выставка «Под лучами солнца»
19:59
Дни народного единства на Пятом канале
17:33
Петербургские единороссы поддержали волонтёрский проект «Золотые руки Ангела»
17:28
Петербургские единороссы передали семьям мобилизованных подарки от жителей Бурятии
17:25
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
17:14
В Санкт-Петербурге состоялся показ просветительского спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание»
16:53
Выставка «Блестящая эпоха. Итальянская мода 80-х»
14:10
В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков
14:07
Мост через Свирь для прохода вниз по реке барже – буксирного состава
14:04
В Петербурге задержали двоих мужчин ограбивших аптеку
13:13
На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»
13:06
Фракция "Справедливая Россия - За правду" подала поправки к проекту городского бюджета на 2023-2025 годы
12:49
В СПбГМТУ приступили к созданию робота для очистки корпуса судна
12:33
Институт сценических искусств подготовит актеров для театра Мариуполя
12:20
Сегодня ночью на развязке КАД с Пулковским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:17
На развязке КАД с Пулковским шоссе установили пролётное строение надземного пешеходного перехода
12:15
В Ленобласти инспектор ДПС задержал угонщика, находящегося в федеральном розыске
12:13
В Невском районе пенсионерка поверив телефонному аферисту лишилась 1,2 миллиона рублей
10:47
В Ленобласти 45-летний мужчина соблазнил 13-летнюю девочку
10:37
Сумку с женскими ногами нашли в реке Ижора
10:27
Турецкий газопровод скоро заработает
09:49
В Петербурге молодые сотрудники органов внутренних дел приняли Присягу
09:46
В Петербурге задержали мужчину, напавшего на школьника
09:45
Перевозка инвалидов продолжится
09:40
Выставка Яши Крайнего «НЮансы»
09:37
«Зениту» осталось провести четыре игры до большого перерыва
09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»

Выставка «Динара Асанова — Незнакомка»

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленфильм
На «Ленфильме» состоится торжественное открытие выставки «Динара Асанова — Незнакомка»

11 ноября на «Ленфильме» состоится торжественное открытие выставки «Динара Асанова — Незнакомка». Несколько месяцев кураторы выставки, арт-группа Doping Pong, по крупицам собирали историю жизни и творчества одного из самых талантливых режиссеров киностудии «Ленфильм».
Масштабная выставка «Динара Асанова — Незнакомка» открывается в культурно–выставочном центре «Ленфильма». Одна из целей, которую ставят перед собой создатели выставки — ознакомить широкую публику со всеми гранями таланта Асановой и ее наследием. Фильмы Динары Асановой — это классика советского кинематографа, в 70-е и 80-е годы она рассказывала о жизни подростков так пронзительно и честно, как больше не делал никто.
Кураторами выставки стала арт-группа Doping Pong — Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, ранее курировавшие выставку «Виктор Цой. Путь героя» в Московском Манеже. Для творческого коллектива работа над выставкой «Динара Асанова — Незнакомка» — очень личная история. Doping Pong с самого детства любили искусство Асановой и взрослели во времена Ленинграда Динары. Картины режиссера навсегда запечатлели беззаботную, а иногда и такую мятежную юность. Именно поэтому организаторы выставки обращаются не только к поклонникам Динары, но и к новому поколению зрителей, для которых имя Динары Асановой почти не знакомо.
Часть работы над экспозицией — одна из самых трепетных — проходила в архивах киностудии «Ленфильм». Художники Doping-pong буквально прикоснулись к истории: перебирали монтажные листы, находили давно забытые фотоснимки, держали в руках сценарии, где когда-то сама Динара Асанова делала пометки. «Это непередаваемые ощущения. Будто она стала присутствовать рядом с нами и работать вместе над выставкой» — рассказывают Дмитрий Мишенин и Анна Маугли.
Ответственным этапом в подготовке к выставке стало знакомство с людьми, которые творили вместе с великим режиссером. Каждая новая встреча открывала Динару и историю ее творчества с новой стороны. От друзей и соратников Динары Асановой кураторы выставки узнали, как девушке из Киргизии удалось запечатлеть Ленинград трогательнее, чем любой ленинградский кинорежиссер, как Асанова вовлекала в кино все свое окружение, как привязывалась к любимым актерам.
Результатом такой кропотливой работы стал проект, который знакомит публику с глубиной таланта Асановой, исследует феномен универсальности и злободневности ее визуального алфавита, понятного всем поколениям и культурам, как никогда актуального сегодня. 
«Вас ждет погружение в фильмы этой гениальной женщины-режиссера» — обещают кураторы. И уже в холле культурно-выставочного центра гости найдут самые узнаваемые символы из картин Динары Асановой. Например, увидят ударную установку, за которую так отчаянно боролся Муха из «Не болит голова у дятла», и услышат барабанную дробь. А того самого дятла, который не давал покоя заносчивому соседу Мухи, можно будет обнаружить, наведя смартфон на одну из колонн в холле.
На лестничной площадке, по пути в выставочные залы, зрителей встретит одна из самых прекрасных героинь фильмов Асановой.
Отдельный зал выставки посвящен последнему фильму Динары Асановой «Незнакомка», который так и не был закончен. Здесь зрители увидят около пятидесяти минут оригинального материала, который был смонтирован более тридцати лет назад, и теперь, благодаря выставке, станет доступен широкому зрителю. Впервые на большом экране все желающие, а не только узкий круг ценителей, увидят уникальные кадры «Незнакомки», которые успела снять Асанова.
В зале «Doping Pong Dinara» гостей ждет выставка цифровой живописи. На картинах — переосмысленные образы из фильмов Динары Асановой в стерео-варио формате, созданные пионерами цифрового искусства России, арт-группой Doping pong. Кураторы отмечают, что эта «выставка в выставке» — посвящение творческого коллектива фильмам Динары. Здесь, с помощью современной компьютерной живописи и лентикулярной печати, оживают кадры из «Не болит голова у дятла» и сцены из фильма «Ключ без права передачи».
Один из самых необычных залов на выставке — пространство «Таймлайн». Зрители окажутся в атмосфере школьного класса и почувствуют себя школьниками, которые прогуливали уроки ради хорошего кино, где вместо географических или политических карт мира и таблицы Менделеева — фильмография Динары Асановой, а вместо портретов ученых на стенах — фотографии актеров, работавших с ней. А школьная доска станет окном в волшебный мир кино…
Для посетителей выставка будет работать с 12 ноября по 15 января. В экспозицию выставки вошли реконструкции костюмов персонажей Асановой: это и образ Паши из «Пацанов», и зимний наряд Юльки из «Ключа без права передачи», и спортивная футболка с номером 5, доставшаяся в наследство главному герою «Не болит голова у дятла» Севке Мухину от брата баскетболиста.
Подробности на сайте: https://dinaraasanova.ru/.

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-12-2014, 07:16
Выставка посвященная 50-летию киноленты «Гамлет»
20-04-2021, 15:05
Выставка «Женское лицо Победы. Валентина Гризодубова»
18-01-2022, 11:32
Выставка «СТОП-КАДР»
4-09-2020, 11:46
Выставка «Воздушный мост Жизни» в Историческом парке
11-08-2021, 14:51
«Невская ратуша» открывает двери для молодых художников
5-02-2021, 16:45
Три временные выставки в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» ждут посетителей в ближайшие выходные

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 09:33
Мужчина погиб, попав под колеса иномарки в Ленобласти
0
126
Вчера, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
0
128
Вчера, 09:17
В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
142
1-11-2022, 16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх