11 ноября на «Ленфильме» состоится торжественное открытие выставки «Динара Асанова — Незнакомка». Несколько месяцев кураторы выставки, арт-группа Doping Pong, по крупицам собирали историю жизни и творчества одного из самых талантливых режиссеров киностудии «Ленфильм».

Масштабная выставка «Динара Асанова — Незнакомка» открывается в культурно–выставочном центре «Ленфильма». Одна из целей, которую ставят перед собой создатели выставки — ознакомить широкую публику со всеми гранями таланта Асановой и ее наследием. Фильмы Динары Асановой — это классика советского кинематографа, в 70-е и 80-е годы она рассказывала о жизни подростков так пронзительно и честно, как больше не делал никто.

Кураторами выставки стала арт-группа Doping Pong — Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, ранее курировавшие выставку «Виктор Цой. Путь героя» в Московском Манеже. Для творческого коллектива работа над выставкой «Динара Асанова — Незнакомка» — очень личная история. Doping Pong с самого детства любили искусство Асановой и взрослели во времена Ленинграда Динары. Картины режиссера навсегда запечатлели беззаботную, а иногда и такую мятежную юность. Именно поэтому организаторы выставки обращаются не только к поклонникам Динары, но и к новому поколению зрителей, для которых имя Динары Асановой почти не знакомо.

Часть работы над экспозицией — одна из самых трепетных — проходила в архивах киностудии «Ленфильм». Художники Doping-pong буквально прикоснулись к истории: перебирали монтажные листы, находили давно забытые фотоснимки, держали в руках сценарии, где когда-то сама Динара Асанова делала пометки. «Это непередаваемые ощущения. Будто она стала присутствовать рядом с нами и работать вместе над выставкой» — рассказывают Дмитрий Мишенин и Анна Маугли.

Ответственным этапом в подготовке к выставке стало знакомство с людьми, которые творили вместе с великим режиссером. Каждая новая встреча открывала Динару и историю ее творчества с новой стороны. От друзей и соратников Динары Асановой кураторы выставки узнали, как девушке из Киргизии удалось запечатлеть Ленинград трогательнее, чем любой ленинградский кинорежиссер, как Асанова вовлекала в кино все свое окружение, как привязывалась к любимым актерам.

Результатом такой кропотливой работы стал проект, который знакомит публику с глубиной таланта Асановой, исследует феномен универсальности и злободневности ее визуального алфавита, понятного всем поколениям и культурам, как никогда актуального сегодня.

«Вас ждет погружение в фильмы этой гениальной женщины-режиссера» — обещают кураторы. И уже в холле культурно-выставочного центра гости найдут самые узнаваемые символы из картин Динары Асановой. Например, увидят ударную установку, за которую так отчаянно боролся Муха из «Не болит голова у дятла», и услышат барабанную дробь. А того самого дятла, который не давал покоя заносчивому соседу Мухи, можно будет обнаружить, наведя смартфон на одну из колонн в холле.

На лестничной площадке, по пути в выставочные залы, зрителей встретит одна из самых прекрасных героинь фильмов Асановой.

Отдельный зал выставки посвящен последнему фильму Динары Асановой «Незнакомка», который так и не был закончен. Здесь зрители увидят около пятидесяти минут оригинального материала, который был смонтирован более тридцати лет назад, и теперь, благодаря выставке, станет доступен широкому зрителю. Впервые на большом экране все желающие, а не только узкий круг ценителей, увидят уникальные кадры «Незнакомки», которые успела снять Асанова.

В зале «Doping Pong Dinara» гостей ждет выставка цифровой живописи. На картинах — переосмысленные образы из фильмов Динары Асановой в стерео-варио формате, созданные пионерами цифрового искусства России, арт-группой Doping pong. Кураторы отмечают, что эта «выставка в выставке» — посвящение творческого коллектива фильмам Динары. Здесь, с помощью современной компьютерной живописи и лентикулярной печати, оживают кадры из «Не болит голова у дятла» и сцены из фильма «Ключ без права передачи».

Один из самых необычных залов на выставке — пространство «Таймлайн». Зрители окажутся в атмосфере школьного класса и почувствуют себя школьниками, которые прогуливали уроки ради хорошего кино, где вместо географических или политических карт мира и таблицы Менделеева — фильмография Динары Асановой, а вместо портретов ученых на стенах — фотографии актеров, работавших с ней. А школьная доска станет окном в волшебный мир кино…

Для посетителей выставка будет работать с 12 ноября по 15 января. В экспозицию выставки вошли реконструкции костюмов персонажей Асановой: это и образ Паши из «Пацанов», и зимний наряд Юльки из «Ключа без права передачи», и спортивная футболка с номером 5, доставшаяся в наследство главному герою «Не болит голова у дятла» Севке Мухину от брата баскетболиста.

Подробности на сайте: https://dinaraasanova.ru/.